25 августа
Иркутск
погода +12 °C
курсы валют
59.15
 
€ 69.7
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

ГУ МЧС разработало интерактивную карту туристических маршрутов Иркутской области

Главная Общество
Иркутск
15:42 25 Августа 2017
общество, происшествия, туризм, путешествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

ГУ МЧС России по Иркутской области разработал интерактивную маршрутную карту для туристов на территории региона. Новый информационный ресурс для туристов доступен на сайте агентства по туризму Иркутской области.

Маршруты разделены по видам и категориям сложности. 

На сайте можно посмотреть особенности планируемого маршрута: потенциальные опасности, доступность для отдельных категорий граждан, также снаряжение, которое понадобится в пути. 

По словам руководителя агентства по туризму Иркутской области Екатерины Сливиной, в условиях увеличивающегося турпотока вопросы безопасности туристов являются основными и первоочередными.

Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Более 20 человек госпитализированы с отравлением с турбазы на Байкале

Более 20 человек госпитализированы с отравлением с турбазы на Байкале

24 Августа 2017 г.
Всего на турбазе находится 400 человек
Новости Иркутска: Улан-Удэнский авиазавод в суде требует от Минобороны заключения договора по аэродрому

Улан-Удэнский авиазавод в суде требует от Минобороны заключения договора по аэродрому

24 Августа 2017 г.
Аэродром «Восточный» является экспериментальным аэродромом в Бурятии
Новости Иркутска: ТЭЦ Байкальска планируют передать из муниципальной в областную собственность

ТЭЦ Байкальска планируют передать из муниципальной в областную собственность

24 Августа 2017 г.
В настоящее время на ТЭЦ отремонтировано три котла
Новости Иркутска: Представитель Иркутской области осенью начнет работать в Китае

Представитель Иркутской области осенью начнет работать в Китае

23 Августа 2017 г.
Сейчас Иркутская область имеет только одно представительство за границей
Новости Иркутска: Владимир Путин получил предложение перенести столицу за Урал

Владимир Путин получил предложение перенести столицу за Урал

21 Августа 2017 г.
Эксперт: от сосредоточения экономики в Москве нужно переходить к развитию всей страны
Новости Иркутска: Президент Владимир Путин поручил выделить 150 млрд рублей на модернизацию Транссиба и БАМа

Президент Владимир Путин поручил выделить 150 млрд рублей на модернизацию Транссиба и БАМа

21 Августа 2017 г.
Речь идет об ускоренном выделении средств ФНБ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Русский драмтеатр им. Бестужева в Улан-Удэ посвятит премьеру режиссеру Серебренникову

Русский драмтеатр им. Бестужева в Улан-Удэ посвятит премьеру режиссеру Серебренникову

25 Августа 2017 г.
Серебренников был задержан в Санкт-Петербурге во вторник
Новости Иркутска: Чемпионат мира по бенди-2019 перенесли из Иркутска в другой город

Чемпионат мира по бенди-2019 перенесли из Иркутска в другой город

22 Августа 2017 г.
Чемпионат мира 2019 года, возможно, пройдет не в России
Новости Иркутска: Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил музей «Тальцы»

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил музей «Тальцы»

23 Августа 2017 г.
Также в Иркутскую область прибыл глава МВД России Владимир Колокольцев
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.