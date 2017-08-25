ГУ МЧС разработало интерактивную карту туристических маршрутов Иркутской области

ГУ МЧС России по Иркутской области разработал интерактивную маршрутную карту для туристов на территории региона. Новый информационный ресурс для туристов доступен на сайте агентства по туризму Иркутской области.

Маршруты разделены по видам и категориям сложности.

На сайте можно посмотреть особенности планируемого маршрута: потенциальные опасности, доступность для отдельных категорий граждан, также снаряжение, которое понадобится в пути.

По словам руководителя агентства по туризму Иркутской области Екатерины Сливиной, в условиях увеличивающегося турпотока вопросы безопасности туристов являются основными и первоочередными.