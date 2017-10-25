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Вечерний тариф на проезд в автобусах Иркутска могут ввести в 2018 году

Главная Общество
Иркутск
16:01 25 Октября 2017
общение, экономика, транспорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Администрация Иркутска рассматривает возможность увеличить стоимость проезд общественного транспорта по вечерам. Об этом рассказала заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова на депутатских слушаниях в городской Думе.

Как сообщает информационное издание «Телеинформ», вопрос о дифференцированном тарифе на депутатских слушаниях поднял депутат Алексей Савельев, который отметил, что частным перевозчикам необходимо поднимать рентабельность, в частности для покупки нового транспорта. При этом время, в которое будет действовать тариф, а также сам размер тарифа пока не определены.

Елена Федорова заметила, что в рамках развития транспорта города необходимо решение определенных задач. Это оптимизация маршрутных сетей, реализация комплексного плана транспортного обслуживания населения.

«Нужно расставить приоритеты развития транспорта (в частности, переход малого класса к большему), совершенствовать транспортные средства в более экологичное русло. Также важным пунктом развития транспортной инфраструктуры станет сокращение личного транспорта жителей», — сказала Елена Федорова.

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