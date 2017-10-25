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В Иркутске ушла из жизни председатель избиркома

Главная Общество
Иркутск
18:02 25 Октября 2017
избирком, иркутск, похороны, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэр Иркутска Дмитрий Бердников выразил соболезнования родным и близким председателя городского избиркома Натальи Деньгиной, которая умерла на 43-м году жизни после продолжительной болезни.

До того, как возглавить городской избирком, Наталья Деньгина много лет отдала политике, работая в Законодательном собрании Иркутской области и в реготделении «Единой России». В Думе Иркутска она занимала должность заместителя руководителя аппарата, позже работала в администрации Иркутска заместителем мэра — председателем комитета по культурной политике и внешним связям.

-  Наталья Владимировна Деньгина, будучи депутатом, заместителем председателя комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного Собрания региона, благодаря своему творческому отношению к возложенной на нее деятельности, активной гражданской позиции, сумела реализовать многие социально значимые инициативы. Все свои силы, талант, профессиональный опыт она посвятила служению обществу в самом высоком смысле этого слова, - говорится в сообщении пресс-службы мэрии Иркутска.

Фото: facebook.com/denginanv

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