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Представители малых народов Приангарья смогут бесплатно получить землю

Главная Общество
Иркутск
09:21 26 Октября 2017
общество, законопроект, закон, народ, народы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Депутаты Законодательного собрания Иркутской области в среду, 25 октября, приняли закон, который позволит представителям коренных малочисленных народов бесплатно получить земельные участки. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Проект был представлен на рассмотрение регионального парламента уполномоченным по правам человека в Иркутской области Валерием Лукиным.

«Согласно вносимым изменениям, представителей коренных малочисленных народов предлагается включить в перечень категорий граждан, имеющих право на получение земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства», — говорится в сообщении.

Участки будут предоставляться на территории поселения, в котором проживают и ведут хозяйство представители малых коренных народов. Кроме того, претендующие на их получение граждане должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Иркутская область входит в число 28 субъектов России, где проживают коренные малочисленные народы. В частности, речь идет о коттах, курыканах, пихтинских голендрах, тофаларах, эвенках.

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