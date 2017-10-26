Представители малых народов Приангарья смогут бесплатно получить землю

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области в среду, 25 октября, приняли закон, который позволит представителям коренных малочисленных народов бесплатно получить земельные участки. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Проект был представлен на рассмотрение регионального парламента уполномоченным по правам человека в Иркутской области Валерием Лукиным.

«Согласно вносимым изменениям, представителей коренных малочисленных народов предлагается включить в перечень категорий граждан, имеющих право на получение земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства», — говорится в сообщении.

Участки будут предоставляться на территории поселения, в котором проживают и ведут хозяйство представители малых коренных народов. Кроме того, претендующие на их получение граждане должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Иркутская область входит в число 28 субъектов России, где проживают коренные малочисленные народы. В частности, речь идет о коттах, курыканах, пихтинских голендрах, тофаларах, эвенках.