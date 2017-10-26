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В Ангарске суд вынес приговор пятерым похитителям нефтепродуктов

Главная Общество
Иркутск
10:24 26 Октября 2017
общество, происшествия, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Ангарский городской суд вынес приговор пятерым участникам преступной группы, организовавшей в сентябре 2016 года масштабные хищения топлива с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Ангарской нефтехимической компании». Об этом сообщается на сайте суда.

По решению суда, все участники хищения признаны виновными по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража») и приговорены к условным срокам.

«Двоим назначено наказание в виде трех лет лишения свободы со штрафом в размере 70000 рублей каждому, трое осужденных приговорены к двум годам шести месяцам лишения свободы со штрафом в размере 30000 рублей каждому. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком», — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, злоумышленники произвели врезку в технологический нефтепродуктопровод химического завода АНХК. Один из подсудимых арендовал земельный участок с промышленной базой, находящийся вблизи нефтепродуктопровода. Используя машину горизонтально-направленного бурения, они проложили подземный трубопровода к месту установленной ранее незаконной врезки. Откаченным нефтепродуктом преступники наполняли имевшиеся в их распоряжении две грузовые цистерны.

Свою вину подсудимые признали, в содеянном раскаялись и частично возместили ущерб.

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