Мэр Иркутска отменил «золотые парашюты» своим заместителям

В Иркутске отменены выплаты выходных пособий при отставке и сложении полномочий для заместителей мэра — так называемые «золотые парашюты». С этой инициативой выступил глава областного центра Дмитрий Бердников, а Дума Иркутска, в свою очередь, поддержала это предложение. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее для заместителей предусматривались выплаты в трехкратном размере среднего месячного содержания. Теперь дополнительные гарантии чиновникам по выплате выходных пособий будут исключены. Соответствующие изменения внесены в устав Иркутска и в положение о муниципальной службе города.

Главе города, как муниципальному служащему, компенсационные выплаты не предполагаются в случае ухода с должности.

Согласно официальному интернет-порталу иркутской администрации, в должности заместителя мэра Иркутска сейчас работают 11 чиновников. Кроме того, в структуре исполнительных органов власти города предусмотрена должность вице-мэра.

По закону Иркутской области, муниципалитеты могут сами устанавливать величину «золотых парашютов» для депутатов своих местных советов и работников администраций. Экс-губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко еще весной 2015 года обращался к заксобранию региона с предложением внести поправки в областной закон «О государственных должностях» с тем, чтобы разом отменить все существующие механизмы «золотых парашютов» и исключить из закона ст. 24, устанавливающую компенсации для лиц, замещающих областные госдолжности.

Фото пресс-службы администрации Иркутска