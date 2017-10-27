27 октября
Иркутск
погода 0 °C
курсы валют
57.76
 
€ 68.29
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Новые правила благоустройства разработаны в Иркутске

Главная Общество
Иркутск
09:14 27 Октября 2017
общество, город, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Новые правила благоустройства территории Иркутска разработаны администрацией областного центра. Проект одобрен Думой Иркутска на очередном заседании городского парламента. Свод новых правил содержит рекомендации по оформлению пространства, в том числе фасадов, остановок общественного транспорта, нестационарных торговых объектов и т.д.

Главный архитектор Иркутска Сергей Александров пояснил, что правилами принципы функционального разнообразия, организации пешеходной среды, насыщенности территории разнообразными элементами природной среды.

«Впервые регламентированы требования к внешней поверхности зданий — цветовым решениям, наружным сооружениям. Не допускается фрагментарная отделка фасадов, несогласованная организация входных групп. Собственникам зданий будет необходимо оформить паспорт фасадов. Кроме того, на сайте администрации города будут размещены графические рекомендации по внешнему виду и форме нестационарных торговых объектов и остановочных пунктов», — сообщил Сергей Александров.

В частности, в требованиях к содержанию фасадов зданий указывается, что запрещено остекление остекления балконов, лоджий, витрин; запрещено размещение кондиционеров в оконных и дверных проемах, если блоки выступают за плоскость фасада здания и при этом не используются маскирующие ограждения, а также на поверхности главных фасадов здания, над тротуарами.

«Окраска внешней поверхности стен должна производиться в соответствии с колористическим решением фасадов здания. Окрашенные поверхности фасадов должны быть ровными, без пятен и поврежденных мест», — говорится в правилах.

Ограждения на фасадах здания должны быть выполнены в едином стиле. Цвет и материал решеток и ограждений должны соответствовать архитектурно-стилистическому облику фасадов здания.

Для исполнения требований введен переходный период.

За нарушение правил благоустройства предусмотрены штрафы — от 1 до 3 тыс. рублей для физических лиц, от 10 до 50 тыс. рублей для юридических лиц.

Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Власти Иркутской области проведут во Вьетнаме презентацию региона за 1 млн рублей

Власти Иркутской области проведут во Вьетнаме презентацию региона за 1 млн рублей

27 Октября 2017 г.
Заявки на тендер принимались до 27 октября
Новости Иркутска: Мэр Иркутска отменил «золотые парашюты» своим заместителям

Мэр Иркутска отменил «золотые парашюты» своим заместителям

26 Октября 2017 г.
Ранее для заместителей предусматривались выплаты в трехкратном размере среднего месячного содержания
Новости Иркутска: В Ангарске суд вынес приговор пятерым похитителям нефтепродуктов

В Ангарске суд вынес приговор пятерым похитителям нефтепродуктов

26 Октября 2017 г.
Все участники хищения признаны виновными по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»)
Новости Иркутска: Представители малых народов Приангарья смогут бесплатно получить землю

Представители малых народов Приангарья смогут бесплатно получить землю

26 Октября 2017 г.
Проект был представлен на рассмотрение уполномоченным по правам человека
Новости Иркутска: В Иркутске ушла из жизни председатель избиркома

В Иркутске ушла из жизни председатель избиркома

25 Октября 2017 г.
Наталья Деньгина скончалась на 43-м году жизни
Новости Иркутска: Вечерний тариф на проезд в автобусах Иркутска могут ввести в 2018 году

Вечерний тариф на проезд в автобусах Иркутска могут ввести в 2018 году

25 Октября 2017 г.
Об этом рассказала заместитель мэра Елена Федорова
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Два города в Иркутской области сорвали отопительный сезон

Два города в Иркутской области сорвали отопительный сезон

24 Октября 2017 г.
По словам вице-премьера Дмитрия Козака, отопление там работает по временной схеме
Новости Иркутска: В Иркутске умер еще один пострадавший при пожаре в доме престарелых

В Иркутске умер еще один пострадавший при пожаре в доме престарелых

27 Октября 2017 г.
При пожаре в доме престарелых пострадали 14 человек
Новости Иркутска: Чемодан с останками мальчика нашли в выгребной яме кафе под Иркутском

Чемодан с останками мальчика нашли в выгребной яме кафе под Иркутском

25 Октября 2017 г.
Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.