Новые правила благоустройства разработаны в Иркутске

Новые правила благоустройства территории Иркутска разработаны администрацией областного центра. Проект одобрен Думой Иркутска на очередном заседании городского парламента. Свод новых правил содержит рекомендации по оформлению пространства, в том числе фасадов, остановок общественного транспорта, нестационарных торговых объектов и т.д.

Главный архитектор Иркутска Сергей Александров пояснил, что правилами принципы функционального разнообразия, организации пешеходной среды, насыщенности территории разнообразными элементами природной среды.

«Впервые регламентированы требования к внешней поверхности зданий — цветовым решениям, наружным сооружениям. Не допускается фрагментарная отделка фасадов, несогласованная организация входных групп. Собственникам зданий будет необходимо оформить паспорт фасадов. Кроме того, на сайте администрации города будут размещены графические рекомендации по внешнему виду и форме нестационарных торговых объектов и остановочных пунктов», — сообщил Сергей Александров.

В частности, в требованиях к содержанию фасадов зданий указывается, что запрещено остекление остекления балконов, лоджий, витрин; запрещено размещение кондиционеров в оконных и дверных проемах, если блоки выступают за плоскость фасада здания и при этом не используются маскирующие ограждения, а также на поверхности главных фасадов здания, над тротуарами.

«Окраска внешней поверхности стен должна производиться в соответствии с колористическим решением фасадов здания. Окрашенные поверхности фасадов должны быть ровными, без пятен и поврежденных мест», — говорится в правилах.

Ограждения на фасадах здания должны быть выполнены в едином стиле. Цвет и материал решеток и ограждений должны соответствовать архитектурно-стилистическому облику фасадов здания.

Для исполнения требований введен переходный период.

За нарушение правил благоустройства предусмотрены штрафы — от 1 до 3 тыс. рублей для физических лиц, от 10 до 50 тыс. рублей для юридических лиц.