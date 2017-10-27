27 октября
Иркутск
погода 0 °C
курсы валют
57.76
 
€ 68.29
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Власти Иркутской области проведут во Вьетнаме презентацию региона за 1 млн рублей

Главная Общество
Иркутск
10:51 27 Октября 2017
бюджет, путешествия, закупки
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Министерство экономического развития Иркутской области ищет подрядчика для проведения презентации региона в городах Ханой и Халонг Социалистической Республики Вьетнам. Мероприятие планируется провести с 20 по 23 ноября, сообщается в документах на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 1,02 млн рублей. Источник финансирования — бюджет Иркутской области. Заявки на тендер принимались до 27 октября, подведение итогов закупки назначено на 30 октября. В требованиях к участникам указывалось, что в электронном аукционе могли принимать участие только субъекты малого  предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

Техническое задание предусматривает обеспечение услуг профессиональных переводчиков. Также подрядчик должен изготовить сувенирную продукцию — флеш-накопители в виде Байкала, мягкие игрушки Нерпы, глазированные конфеты из грильяжной массы, ядро кедрового ореха в вакуумной упаковке (оговаривается не менее 20 штук каждого вида продукции). Также подрядчик должен обеспечить транспортное обслуживание, в том числе «автобусы представительского класса» для перемещения в городе Ханой. Для членов делегации предусмотрена 3-часовая экскурсия по городу.

Во время поездки запланировано два официальных обеда от имени губернатора. Один — в городе Ханое на 25 человек, второй — в Халонге на 30 человек. В меню запланированы не менее трех видов салатов, закуски, два вида горячего и гарнира, два вида десертов, алкогольные и безалкогольные напитки.

Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Новые правила благоустройства разработаны в Иркутске

Новые правила благоустройства разработаны в Иркутске

27 Октября 2017 г.
Для исполнения требований введен переходный период
Новости Иркутска: Мэр Иркутска отменил «золотые парашюты» своим заместителям

Мэр Иркутска отменил «золотые парашюты» своим заместителям

26 Октября 2017 г.
Ранее для заместителей предусматривались выплаты в трехкратном размере среднего месячного содержания
Новости Иркутска: В Ангарске суд вынес приговор пятерым похитителям нефтепродуктов

В Ангарске суд вынес приговор пятерым похитителям нефтепродуктов

26 Октября 2017 г.
Все участники хищения признаны виновными по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»)
Новости Иркутска: Представители малых народов Приангарья смогут бесплатно получить землю

Представители малых народов Приангарья смогут бесплатно получить землю

26 Октября 2017 г.
Проект был представлен на рассмотрение уполномоченным по правам человека
Новости Иркутска: В Иркутске ушла из жизни председатель избиркома

В Иркутске ушла из жизни председатель избиркома

25 Октября 2017 г.
Наталья Деньгина скончалась на 43-м году жизни
Новости Иркутска: Вечерний тариф на проезд в автобусах Иркутска могут ввести в 2018 году

Вечерний тариф на проезд в автобусах Иркутска могут ввести в 2018 году

25 Октября 2017 г.
Об этом рассказала заместитель мэра Елена Федорова
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Чемодан с останками мальчика нашли в выгребной яме кафе под Иркутском

Чемодан с останками мальчика нашли в выгребной яме кафе под Иркутском

25 Октября 2017 г.
Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону
Новости Иркутска: В Иркутске умер еще один пострадавший при пожаре в доме престарелых

В Иркутске умер еще один пострадавший при пожаре в доме престарелых

27 Октября 2017 г.
При пожаре в доме престарелых пострадали 14 человек
Новости Иркутска: На должности министров в правительстве Бурятии претендуют 118 человек

На должности министров в правительстве Бурятии претендуют 118 человек

25 Октября 2017 г.
На должность министра туризма претендуют 42 человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.