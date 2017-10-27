Власти Иркутской области проведут во Вьетнаме презентацию региона за 1 млн рублей

Министерство экономического развития Иркутской области ищет подрядчика для проведения презентации региона в городах Ханой и Халонг Социалистической Республики Вьетнам. Мероприятие планируется провести с 20 по 23 ноября, сообщается в документах на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 1,02 млн рублей. Источник финансирования — бюджет Иркутской области. Заявки на тендер принимались до 27 октября, подведение итогов закупки назначено на 30 октября. В требованиях к участникам указывалось, что в электронном аукционе могли принимать участие только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

Техническое задание предусматривает обеспечение услуг профессиональных переводчиков. Также подрядчик должен изготовить сувенирную продукцию — флеш-накопители в виде Байкала, мягкие игрушки Нерпы, глазированные конфеты из грильяжной массы, ядро кедрового ореха в вакуумной упаковке (оговаривается не менее 20 штук каждого вида продукции). Также подрядчик должен обеспечить транспортное обслуживание, в том числе «автобусы представительского класса» для перемещения в городе Ханой. Для членов делегации предусмотрена 3-часовая экскурсия по городу.

Во время поездки запланировано два официальных обеда от имени губернатора. Один — в городе Ханое на 25 человек, второй — в Халонге на 30 человек. В меню запланированы не менее трех видов салатов, закуски, два вида горячего и гарнира, два вида десертов, алкогольные и безалкогольные напитки.