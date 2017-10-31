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Росрыболовство ведет проверку из-за массовой гибели нерп на Байкале

Главная Общество
Иркутск
10:14 31 Октября 2017
общество, байкал, животные, экологи, экология
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Специалисты Росрыболовства продолжают проверку сообщений туристов о массовой гибели байкальских нерп на южном побережье озера. Об этом сообщили в Ангаро-Байкальском территориальном управлении ведомства.

Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что первый случай массовой гибели байкальской нерпы был зарегистрировано на прошлой неделе в Бурятии : на песчаной косе возле населенного пункта Новый Энхалук туристы нашли около 30 погибших животных. Еще более 30 мертвых нерп обнаружили сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» на побережье Байкала между поселками Порт Байкал и Култук в Слюдянском районе Иркутской области.

По данным Росприроднадзора, рассматриваются две основные версии массовой гибели животных — заболевание или негативное изменение в среде обитания. Приоритетная версия — нерпы погибли от остановки сердца.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора Лимнологического института (ЛИН) СО РАН Андрея Федотова, массовую гибель нерпы могли вызвать природные факторы, например, погодные условия. По словам ученого, против версии заражения нерпы опасной инфекцией может говорить дислокация мест обнаружения погибших животный — южный Байкал.

«Если бы нерпа заболела, факты массовой гибели сначала стали бы фиксироваться на севере Байкала, где сосредоточена большая часть популяции», — считает Федотов. По словам эксперта, «нерпа могла попасть в сильный шторм, проходя по путям сезонной миграции» или пострадать от действий браконьеров.

В свою очередь, в пресс-службе правительства Иркутской области сообщили, что областной службой ветеринарии обследована прибрежная полоса озера от порта Байкал до поселка Култук общей протяженностью 77 километров. По результатам этого рейда патологические материалы были доставлены в Иркутск и переданы в ветеринарную лабораторию и противочумный институт Сибири и Дальнего Востока. Сроки проведения экспертизы не уточняются.

Байкальская нерпа — эндемик озера, один из трех пресноводных видов тюленя в мире. По данным Лимнологического института СО РАН, в настоящее время популяции байкальской нерпы составляет порядка 100 тысяч особей.

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