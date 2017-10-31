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КБЖД и исторический центр Иркутска могут внести в список культурного наследия ЮНЕСКО

Главная Общество
Иркутск
15:39 31 Октября 2017
культура, история, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Правительство Иркутской области предложило включить в список всемирного культурного наследия Кругобайкальскую железную дорогу (КБЖД) и исторический центр Иркутска, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на руководителя службы по охране объектов культурного значения Евгения Корниенко.

«Включение объекта в список охраняемых ЮНЕСКО значительно увеличивает поток туристов из других стран. Для включения в список нам нужно осуществить комплекс мероприятий, предусмотренных законодательством РФ в сфере государственной охраны объектов культурного наследия, мы намерены довести эту работу до конца», — цитирует пресс-служба правительства Евгению Корниенко.

В объект «Исторический центр Иркутска» предполагается включить церковь Спаса Нерукотворного, Крестовоздвиженскую церковь, декабристский квартал, улицы: Урицкого, Карла Маркса, Грязнова и Богдана Хмельницкого. Исторический центр Иркутска находится в «листе ожидания» на включение в список с 1998 года.

КБЖД длиною 94 километра проходит вдоль южной оконечности Байкала. Изначально она была частью Транссибирской магистрали, сейчас используется как экскурсионный объект. Включает в себя более 800 памятников культурного наследия — тоннели, мосты, памятники инженерного искусства. С 2005-го по 2011 год на КБЖД курсировал ретропоезд «Байкальский круиз». За семь лет он перевез 12 тысяч туристов, однако был отменен из-за низкой рентабельности. Сейчас спрос на экскурсии на КБЖД растет, в 2016 году объект посетили более 10 тысяч человек.

В 2015 году исполнилось 25 лет с момента включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО первых российских объектов — Исторического центра Санкт-Петербурга и связанных с ним групп памятников, Кижского погоста в Карелии, Московского Кремля и Красной площади. По состоянию на 2017 год в списке — 29 природных и архитектурных достопримечательностей РФ.

Всего в список Всемирного наследия, который ведется с 1972 года, на сегодня включено 1073 объекта в 165 странах. Всемирное наследие ЮНЕСКО объединяет объекты (как природные, так и созданные человеком), главными задачами по отношению к которым являются их сохранение и популяризация в силу особой культурной, исторической или экологической значимости. Статус объекта всемирного наследия предполагает приоритетность в привлечении финансовых средств для его поддержки из фонда, а также обязанность государств-участников соответствующей конвенции прилагать неотложные меры по спасению таких объектов в случае, если они оказываются под угрозой.

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