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У погибших на Байкале нерп не обнаружили чуму плотоядных

Главная Общество
Иркутск
11:09 1 Ноября 2017
байкал, животные, экология, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Лабораторные исследования погибших на озере Байкал нерп не выявили чуму плотоядных, от которой популяция пресноводного тюленя серьезно пострадала в 1980-х годах, сообщает издание «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на представителя территориального управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Уточняется, что речь идет о пробах из Иркутской области, биоматериал из Бурятии еще находятся в пути. Продолжается исследование на остальные инфекционные заболевания.

Ранее сообщалось, что более 130 мертвых нерп обнаружены на южном побережье Байкала в Иркутской области и Бурятии. В настоящее время Иркутской межобластной ветеринарной службой и Иркутским противочумным НИИ Сибири и Дальнего Востока проводятся лабораторные исследования материала.

«Это не такая уж массовая гибель. Да, это выходит за границы предельного допустимого. Результатов экспертизы нет пока. Это не те 30 тысяч, которые погибли в 1987 году. Это не тот уровень», — рассказал директор байкальского филиала ФГБНУ «Госрыбцентр» Владимир Перифельд.

В конце 1980-х годов на Байкале был зафиксирован случай вспышки чумы среди нерп. Однако тогда одномоментно погибло около семи тысяч животных.

В Лимнологическом институте Сибирского отделения РАН не исключают, что нынешняя гибель байкальской нерпы может происходить в результате естественного отбора . Запрет на добычу и вылов байкальской нерпы в южных районах Байкала был введен в 2009 году. В настоящее время популяция насчитывает примерно 130 тысяч особей, хотя, по мнению байкаловедов, ее оптимальная величина — 50-60 тысяч животных.

«Сейчас, конечно, рано делать какие-то выводы, но одной из глобальных причин произошедшего может быть то, что нерпы стало слишком много. Обычная ситуация: если у каких-то животных, особенно хищников, нет естественных врагов, они размножаются до такого уровня, что природа начинает сама контролировать их численность», — цитирует «Интерфакс» заместителя директора по науке Лимнологического института СО РАН Вадима Анненкова.

Западнобайкальская прокуратура ранее называла в качестве одной из версий гибели животных загрязение озера человеком. При этом Роспотребнадзор и природоохранная прокуратура обещают назвать точную причину гибели нерпы только после проведения повторного генетического анализа.

Байкальская нерпа — редкий вид пресноводного, эндемик озера Байкал. Этот вид обитает в исключительно ограниченном ареале. Чаще нерпа встречается на мелководных участках Байкала. Промысел проводится только в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, а также в научно-исследовательских и контрольных целях.

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