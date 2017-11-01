Директор «Заповедного Прибайкалья» уволен без объяснения причин

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской подписал приказ о расторжении трудового договора с директором ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Михаилом Яблоковым, который был назначен на этот пост летом прошлого года.

«Решение было принято в соответствии с п.2 ст.278 Трудового кодекса РФ (в связи с принятием уполномоченным органом решения о прекращении трудового договора), без указания причины увольнения», — сообщила в среду пресс-служба ФГБУ «Заповедного Прибайкалья».

По данным пресс-службы, в октябре Минприроды провело выездную проверку особо охраняемых природных территорий Байкальского региона, включая «Заповедное Прибайкалье». По результатам проверки выявлены незначительные нарушения в делопроизводстве. Претензий в отношении финансовых операций, а также к основной деятельности учреждения — тушению пожаров, охране территорий, научной и эколого-просветительской работе — предъявлено не было, отметили в учреждении.

Кандидатуру на пост исполняющего обязанности директора ведомства еще не утвердили.

Прежний директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Валентин Бороденко был уволен с должности летом 2016 года. Минприроды так же разорвало с ним контракт в одностороннем порядке без объяснения причин.

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» создано в 2014 году. В его составе четыре особо охраняемых природных территории федерального значения: заповедник «Байкало-Ленский», Прибайкальский национальный парк, заказники «Тофаларский» и «Красный Яр». Общая территория «Заповедного Прибайкалья» составляет 1 млн 259 тыс. га.