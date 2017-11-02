Природоохранная прокуратура создается на Байкале

С 1 декабря 2017 года по приказу генпрокурора РФ Юрия Чайки будет образована Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

По своему статусу она будет приравнена к прокуратуре субъекта Российской Федерации. В ее состав войдут восемь межрайонных природоохранных прокуратур, которые будут расположены в городах Братске, Иркутске, Усолье-Сибирское, Усть-Илимске и пос. Еланцы Ольхонского района Иркутской области, городах Улан-Удэ и Северобайкальске Республики Бурятия, а также в городе Петровск-Забайкальский Забайкальского края.

«Основными задачами, стоящими перед вновь образованной природоохранной прокуратурой, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка определил надзор за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании, соблюдением прав граждан на благоприятную окружающую среду межрегиональными, территориальными органами и подразделениями федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями (в том числе управляющими особо охраняемыми природными территориями и особыми экономическими зонами туристско-рекреационного типа) на территории регионов, расположенных в Байкало-Ангарском бассейне», — отметили в Генпрокуратуре.

Тем самым надзорное ведомство серьезно укрепляет природоохранную вертикаль прокурорского надзора.