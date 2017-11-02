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Космонавт Антон Шкаплеров опубликовал фото Байкала с борта МКС

Главная Общество
Иркутск
11:44 2 Ноября 2017
байкал, фотограф, космонавт, космос, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал фотографию озера Байкал, сделанную с борта Международной космической станции. Снимок появился в Instagram-аккаунте Роскосмоса.

«Самое глубокое озеро планеты Байкал с высоты Международной космической станции. Фотография космонавта Антона Шкаплерова», — сказано в сообщении.

Антон Шкаплеров родился в 1972 году. Он — космонавт-испытатель отряда «НИИ ЦПК имени Юрия Гагарина», полковник ВВС РФ. Кроме того, он является казачьим полковником Московского областного казачьего округа. Первый полет в космос совершил в 2011 году на корабле «Союз ТМА-22».

Добавим, в последнее время космонавты МКС активно делятся с пользователями Сети фотографиями с орбиты. В частности, космонавты делают селфи на фоне Земли и рассказывают о жизни на МКС. В марте этого года в группе «Роскосмоса» появлялись фотографии Красноярска и Новосибирска, в октябре — Иркутска.

В материале использована фотография со страницы Роскосмоса с социальной сети Instagram

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