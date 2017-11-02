2 ноября
Иркутск
погода 0 °C
курсы валют
58.16
 
€ 67.71
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Естественный прирост населения в Иркутской области сократился

Главная Общество
Иркутск
12:43 2 Ноября 2017
общество, население, мигранты, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

С начала года численность населения Иркутской области уменьшилась на 2,9 тысячи человек и составила 2,4 млн жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Иркутскстата.

Естественный прирост сократился в четыре раза. По сравнению с 2016 годом, число зарегистрированных родившихся снизилось на 3 033 (11,2%) и составило 24 083 ребенка. Число умерших снизилось на 980 человек (4%) и составило 23 438.

По сравнению с январем-сентябрем 2016 года число прибывших в регион увеличилось на 6,0% и составило 50 тысяч человек, выбывших — на 3,1% — 53,5 тысячи, миграционная убыль сократилась на 26,2% и составила 3,4 тысячи человек.

В 2016 году Иркутскую область покинули 70,1 тысячи человек. Чаще всего из региона уезжают в Красноярский и Краснодарский края, Новосибирскую область, Санкт-Петербург, Москву и Подмосковье. На эти регионы приходится 87% общих миграционных потерь Иркутской области.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Космонавт Антон Шкаплеров опубликовал фото Байкала с борта МКС

Космонавт Антон Шкаплеров опубликовал фото Байкала с борта МКС

2 Ноября 2017 г.
Снимок появился в Instagram-аккаунте Роскосмоса
Новости Иркутска: Природоохранная прокуратура создается на Байкале

Природоохранная прокуратура создается на Байкале

2 Ноября 2017 г.
По своему статусу она будет приравнена к прокуратуре субъекта Российской Федерации
Новости Иркутска: Директор «Заповедного Прибайкалья» уволен без объяснения причин

Директор «Заповедного Прибайкалья» уволен без объяснения причин

1 Ноября 2017 г.
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» создано в 2014 году
Новости Иркутска: У погибших на Байкале нерп не обнаружили чуму плотоядных

У погибших на Байкале нерп не обнаружили чуму плотоядных

1 Ноября 2017 г.
Более 130 мертвых нерп обнаружены на южном побережье Байкала
Новости Иркутска: КБЖД и исторический центр Иркутска могут внести в список культурного наследия ЮНЕСКО

КБЖД и исторический центр Иркутска могут внести в список культурного наследия ЮНЕСКО

31 Октября 2017 г.
БЖД длиною 94 километра проходит вдоль южной оконечности Байкала
Новости Иркутска: Росрыболовство ведет проверку из-за массовой гибели нерп на Байкале

Росрыболовство ведет проверку из-за массовой гибели нерп на Байкале

31 Октября 2017 г.
Байкальская нерпа — эндемик озера
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В Иркутской области эксперты выясняют причину массовой гибели нерп на Байкале

В Иркутской области эксперты выясняют причину массовой гибели нерп на Байкале

30 Октября 2017 г.
По словам очевидцев, по неизвестной причине погибли около 30 особей
Новости Иркутска: Иркутские астрономы засняли падение метеорита на Луну

Иркутские астрономы засняли падение метеорита на Луну

30 Октября 2017 г.
Сообщение о событии направлено в Бюро астрономических телеграмм
Новости Иркутска: До конца года все поликлиники Иркутской области начнут выдавать электронные больничные

До конца года все поликлиники Иркутской области начнут выдавать электронные больничные

1 Ноября 2017 г.
23 тыс. работодателей готовы внедрить эту систему
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.