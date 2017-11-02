Естественный прирост населения в Иркутской области сократился

С начала года численность населения Иркутской области уменьшилась на 2,9 тысячи человек и составила 2,4 млн жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Иркутскстата.

Естественный прирост сократился в четыре раза. По сравнению с 2016 годом, число зарегистрированных родившихся снизилось на 3 033 (11,2%) и составило 24 083 ребенка. Число умерших снизилось на 980 человек (4%) и составило 23 438.

По сравнению с январем-сентябрем 2016 года число прибывших в регион увеличилось на 6,0% и составило 50 тысяч человек, выбывших — на 3,1% — 53,5 тысячи, миграционная убыль сократилась на 26,2% и составила 3,4 тысячи человек.

В 2016 году Иркутскую область покинули 70,1 тысячи человек. Чаще всего из региона уезжают в Красноярский и Краснодарский края, Новосибирскую область, Санкт-Петербург, Москву и Подмосковье. На эти регионы приходится 87% общих миграционных потерь Иркутской области.