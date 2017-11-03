Пожизненные ежемесячные выплаты назначат олимпийским чемпионам в Бурятии

В Народном Хурале Республики Бурятия предложили установить пожизненные ежемесячные выплаты спортсменам - выходцам из республики, ставшим чемпионами и призерами Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр в составах сборных СССР, России, стран СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

Автор инициативы — депутат Бато Семенов. Главное условие получения выплат — спортсмены должны прожить в республике не менее пяти лет. Предполагается, что спортсмены начнут получать выплаты с 1 января 2018 года.

На выплату сейчас могут претендовать только семь человек: чемпионы Сурдлимпийских игр по вольной борьбе среди глухих Александр Цоктоев и Григорий Кожевников; серебряный призер Олимпийских игр по стрельбе из лука Инна Степанова; серебряные призеры Сурдлимпийских игр по вольной борьбе Андрей Захряпин, по футболу среди глухих Александр Павлуцкий; бронзовые призеры Олимпийских игр по вольной борьбе Базар Базаргуруев и Любовь Волосова.

«Соответствующий законопроект депутаты приняли в первом чтении на очередной сессии Народного Хурала Бурятии. Золотым призерам предлагается выплачивать по 30 тыс. рублей, за серебро — 24 тыс. рублей, за бронзу — 18 тыс. Из республиканского бюджета на эти цели потребуется чуть более 2 млн рублей», — уточнили в пресс-службе Народного Хурала.

Отметим, аналогичный законопроект принят в Иркутской и Новосибирской области, Красноярском крае. Денежные выплаты прекращаются в случае выезда спортсмена, получающего выплату, за пределы региона на постоянное место жительства.