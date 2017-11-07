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В Иркутской области откроются двуязычные школы

Главная Общество
Иркутск
17:12 7 Ноября 2017
образование, бурятия, школы
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Иркутской области планируют открыть в Усть-Ордынском Бурятском округе двуязычные школы, преподавание предметов в которых будет вестись на бурятском языке.

Как рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области, в этом году впервые были разработаны  примерные региональные программы по изучению бурятского языка. В частности на областном учебно-методическом объединении утверждены и находятся на стадии подготовки для утверждения уже на федеральном учебно-методическом объединении примерные программы по учебному предмету «Бурятский язык (родной)» и «Бурятская литература» для общеобразовательных организаций области.

- Следующим шагом станет работа над разработкой и апробацией учебно-методического комплекса (УМК) по бурятскому языку и литературе для 1-9 классов нового поколения, с учетом языковой ситуации нашего региона, - пояснили в правительстве.

За последние четыре года общий объем финансирования популяризации бурятского языка в школах Иркутской области составил более 13,5 млн рублей. Чиновники подчеркнули, что будут добиваться увеличения финансирования для этих целей. По планам, двуязычные школы будут открыты в Усть-Ордынском Бурятском округе.

- Сложившаяся система преподавания бурятского языка позволяет проработать вопрос создания по одной базовой школе в каждом районе округа, где бурятский язык, литература и культура будут использоваться   при изучении других предметов, - уточнили в правительстве.

Фото: irkobl.ru

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