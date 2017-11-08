8 ноября
Иркутск
погода +4 °C
курсы валют
58.46
 
€ 67.77
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

У умершего в Ангарске врача-акушера не было противопоказаний к ночным дежурствам

Главная Общество
Иркутск
11:12 8 Ноября 2017
общество, происшествия, больница, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Акушера-гинеколог Ангарского перинатального центра Оксана Кивлева, скончавшаяся после суточного дежурства на работе, не имела к нему противопоказаний. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Иркутской области со ссылкой на главврача медучреждения Наталью Бреус.

«Наталья Бреус отмечает, что Кивлева проходила диспансеризацию в течение июля и августа этого года, и по ее результатам была признана полностью здоровой. Соответственно, никаких отводов для работы в ночное время не имела», – сказала представитель пресс-службы.

Кроме того, по словам Бреус, в свободное от работы времени Кивлева увлекалась спортивным ориентированием и подводным плаванием. Руководство предлагало ей работать в женской консультации перинатального центра, но сама Кивлева предпочла должность дежурного врача в родильном отделении.

Ранее сообщалось, что женщину нашли дома ее ближайшие родственники без признаков жизни, после того как она провела на работе 23 часа.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: В Иркутской области откроются двуязычные школы

В Иркутской области откроются двуязычные школы

7 Ноября 2017 г.
Преподавание в таких школах будет вестись на бурятском языке
Новости Иркутска: Погибших нерп нашли на северном побережье Байкала

Погибших нерп нашли на северном побережье Байкала

7 Ноября 2017 г.
Животные умерли в течение двух дней
Новости Иркутска: Пожизненные ежемесячные выплаты назначат олимпийским чемпионам в Бурятии

Пожизненные ежемесячные выплаты назначат олимпийским чемпионам в Бурятии

3 Ноября 2017 г.
Из бюджета республики требуется ежегодно более 2 млн рублей
Новости Иркутска: Естественный прирост населения в Иркутской области сократился

Естественный прирост населения в Иркутской области сократился

2 Ноября 2017 г.
С начала года численность населения региона уменьшилась на 2,9 тысячи человек
Новости Иркутска: Космонавт Антон Шкаплеров опубликовал фото Байкала с борта МКС

Космонавт Антон Шкаплеров опубликовал фото Байкала с борта МКС

2 Ноября 2017 г.
Снимок появился в Instagram-аккаунте Роскосмоса
Новости Иркутска: Природоохранная прокуратура создается на Байкале

Природоохранная прокуратура создается на Байкале

2 Ноября 2017 г.
По своему статусу она будет приравнена к прокуратуре субъекта Российской Федерации
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Иркутские предприниматели предложили отапливать дома биткоинами

Иркутские предприниматели предложили отапливать дома биткоинами

3 Ноября 2017 г.
Криптокотел обеспечивает теплом в среднем 14 квадратных метров жилья.
Новости Иркутска: Три сибирских театра получили миллионные субсидии на новые постановки

Три сибирских театра получили миллионные субсидии на новые постановки

8 Ноября 2017 г.
Самую крупную дотацию выплатят Иркутскому областному музыкальному театру
Новости Иркутска: Иркутский бизнесмен получил 5 лет условно за контрабанду леса в Китай

Иркутский бизнесмен получил 5 лет условно за контрабанду леса в Китай

7 Ноября 2017 г.
Деньги он легализовал через различные финансовые операции
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.