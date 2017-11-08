У умершего в Ангарске врача-акушера не было противопоказаний к ночным дежурствам

Акушера-гинеколог Ангарского перинатального центра Оксана Кивлева, скончавшаяся после суточного дежурства на работе, не имела к нему противопоказаний. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Иркутской области со ссылкой на главврача медучреждения Наталью Бреус.

«Наталья Бреус отмечает, что Кивлева проходила диспансеризацию в течение июля и августа этого года, и по ее результатам была признана полностью здоровой. Соответственно, никаких отводов для работы в ночное время не имела», – сказала представитель пресс-службы.

Кроме того, по словам Бреус, в свободное от работы времени Кивлева увлекалась спортивным ориентированием и подводным плаванием. Руководство предлагало ей работать в женской консультации перинатального центра, но сама Кивлева предпочла должность дежурного врача в родильном отделении.

Ранее сообщалось, что женщину нашли дома ее ближайшие родственники без признаков жизни, после того как она провела на работе 23 часа.