Первая балетная школа откроется в Иркутске в 2018 году

Власти Иркутской области планируют открыть балетную школа для детей к сентябрю 2018 года, сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

«Балетную школу создадут на базе Иркутского театрального училища. Принимать туда будут детей, окончивших начальную школу, которые уже занимаются классическим танцем. Обучение займёт девять лет», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем балетной школе потребуются дополнительные площади, которых нет в театральном училище. Сейчас власти решают вопрос о выделении ему части здания на улице Карла Маркса, в котором ранее располагался кинотеатр «Гигант». Для его ремонта и реконструкции в 2018 году планируют разработать проектно-сметную документацию, в 2019-м - провести ремонт.

«Мы проработали ряд вопросов – это создание новой специальности в Иркутском театральном училище – «артист балета», получение лицензии для неё, открытие отдельного класса в школе N 15 для воспитанников балетной школы. Сейчас нам необходим балетмейстер, который бы занимался детьми в балетной школе. Этот человек на высоком уровне должен преподавать именно классическую хореографию», – пояснила министр культуры Иркутской области Ольга Стасюлевич.

Как уточняется, руководитель балетной труппы Большого театра В.Гордеев накануне посетил Музыкальный театр в Иркутске, где уже существует балетная труппа. Он сообщил, что размер сцены театра соответствует необходимым параметрам, есть необходимые площади для репетиций – два зала, в ближайшее время оборудуют третий. Когда труппа будет увеличена, начнется работа по постановке полноценного классического балета.

«Мы должны работать одновременно по всем направлениям – это и создание специальности в театральном училище, и увеличение труппы в Музыкальном театре для постановки классического спектакля», – цитирует губернатора его пресс-служба.