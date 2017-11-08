8 ноября
Иркутск
погода +4 °C
курсы валют
58.46
 
€ 67.77
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Первая балетная школа откроется в Иркутске в 2018 году

Главная Общество
Иркутск
13:13 8 Ноября 2017
общество, школа, балет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Власти Иркутской области планируют открыть балетную школа для детей к сентябрю 2018 года, сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

«Балетную школу создадут на базе Иркутского театрального училища. Принимать туда будут детей, окончивших начальную школу, которые уже занимаются классическим танцем. Обучение займёт девять лет», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем балетной школе потребуются дополнительные площади, которых нет в театральном училище. Сейчас власти решают вопрос о выделении ему части здания на улице Карла Маркса, в котором ранее располагался кинотеатр «Гигант». Для его ремонта и реконструкции в 2018 году планируют разработать проектно-сметную документацию, в 2019-м - провести ремонт.

«Мы проработали ряд вопросов – это создание новой специальности в Иркутском театральном училище – «артист балета», получение лицензии для неё, открытие отдельного класса в школе N 15 для воспитанников балетной школы. Сейчас нам необходим балетмейстер, который бы занимался детьми в балетной школе. Этот человек на высоком уровне должен преподавать именно классическую хореографию», – пояснила министр культуры Иркутской области Ольга Стасюлевич.

Как уточняется, руководитель балетной труппы Большого театра В.Гордеев накануне посетил Музыкальный театр в Иркутске, где уже существует балетная труппа. Он сообщил, что размер сцены театра соответствует необходимым параметрам, есть необходимые площади для репетиций – два зала, в ближайшее время оборудуют третий. Когда труппа будет увеличена, начнется работа по постановке полноценного классического балета.

«Мы должны работать одновременно по всем направлениям – это и создание специальности в театральном училище, и увеличение труппы в Музыкальном театре для постановки классического спектакля», – цитирует губернатора его пресс-служба.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: У умершего в Ангарске врача-акушера не было противопоказаний к ночным дежурствам

У умершего в Ангарске врача-акушера не было противопоказаний к ночным дежурствам

8 Ноября 2017 г.
Врач сама предпочла должность дежурного врача в родильном отделении
Новости Иркутска: В Иркутской области откроются двуязычные школы

В Иркутской области откроются двуязычные школы

7 Ноября 2017 г.
Преподавание в таких школах будет вестись на бурятском языке
Новости Иркутска: Погибших нерп нашли на северном побережье Байкала

Погибших нерп нашли на северном побережье Байкала

7 Ноября 2017 г.
Животные умерли в течение двух дней
Новости Иркутска: Пожизненные ежемесячные выплаты назначат олимпийским чемпионам в Бурятии

Пожизненные ежемесячные выплаты назначат олимпийским чемпионам в Бурятии

3 Ноября 2017 г.
Из бюджета республики требуется ежегодно более 2 млн рублей
Новости Иркутска: Естественный прирост населения в Иркутской области сократился

Естественный прирост населения в Иркутской области сократился

2 Ноября 2017 г.
С начала года численность населения региона уменьшилась на 2,9 тысячи человек
Новости Иркутска: Космонавт Антон Шкаплеров опубликовал фото Байкала с борта МКС

Космонавт Антон Шкаплеров опубликовал фото Байкала с борта МКС

2 Ноября 2017 г.
Снимок появился в Instagram-аккаунте Роскосмоса
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Иркутский бизнесмен получил 5 лет условно за контрабанду леса в Китай

Иркутский бизнесмен получил 5 лет условно за контрабанду леса в Китай

7 Ноября 2017 г.
Деньги он легализовал через различные финансовые операции
Новости Иркутска: Корейская Lotte Group откроет отель в Иркутске

Корейская Lotte Group откроет отель в Иркутске

7 Ноября 2017 г.
Сроки реализации проекта пока не уточняются
Новости Иркутска: Турбазы нанесли природе Ольхона ущерб в 17 млн рублей

Турбазы нанесли природе Ольхона ущерб в 17 млн рублей

7 Ноября 2017 г.
В поселке Хужир антропогенная нагрузка превышена на 107%
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.