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19 городов и районов покинули Иркутскую Ассоциацию муниципальных образований

Главная Общество
Иркутск
11:41 9 Ноября 2017
население, ассоцияция, общество, политика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Девятнадцать муниципалитетов Иркутской области вышли из состава Ассоциации муниципальных образований (АМО), обладающей в регионе правом законодательной инициативы.

Местные издания сообщают, что в ноябре 2016 года мэр Бодайбо и Бодайбинского района Евгений Юмашев первым приостановил свое членство в Ассоциации муниципальных образований из-за разногласий с ее главой. В августе представители поселка Боровский заявили, что выходят из АМО, в сентябре их решение поддержала дума Саянска. Также о выходе из ассоциации в сентябре сообщил мэр Зимы Андрей Коновалов.

Накануне АМО покинули Свирск, Усть-Илимский, Балаганский, Братский, Жигаловский, Зиминский, Катангский, Киренский, Куйтунский, Баяндаевский, Осинский, Ольхонский, Эхирит-Булагатский, Нукутский, Боханский, Нижнеилимский, Слюдянский, Нижнеудинский и Усольский районы.

По словам мэра Саянска Олега Боровского, глав районов не устраивает политика, которую проводит руководство Ассоциации, и они хотели бы более конструктивных отношений с правительством региона. 

Отметим, председателем АМО является мэр города Черемхово Вадим Семенов.

По его словам, в АМО пока остаются порядка 300 муниципальных образований разного уровня, включая крупнейшие Иркутск и Братск. Говоря о причинах раскола, Вадим Семенов не исключил, что это могло произойти «под давлением определенных политических сил».

По его словам, в ближайшее время АМО проведет общее собрание членов, на котором главы муниципалитетов обсудят сложившуюся ситуацию.

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