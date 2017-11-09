Обвиненный в педофилии глава «Альянс Франсез Иркутск» вернулся во Францию

Глава центра французского языка и культуры «Альянс Франсез Иркутск» Иоанн Барберо, обвиненный в распространении порнографии за снимок своей обнаженной дочери, вернулся во Францию, сообщает Radio France Internationale со ссылкой на информационное агентство AFP. Его родственники сообщили, что 9 ноября француз расскажет подробности своего дела на местном телеканале.

Барберо арестовали в феврале 2015 года за «распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних через интернет». Его заключили под домашний арест, но 11 сентября он пропал. Электронный браслет подследственного с системой слежения после побега перестал подавать сигналы. Позднее появилась информация, что мужчина может скрываться на территории посольства Франции в Улан-Баторе. В декабре 2016 года Кировский районный суд заочно приговорил француза к 15 годам колонии.

Сам Барберо назвал себя «жертвой махинации», а события, с которых начался судебный процесс — «полностью сфабрикованными».

Во Франции создали комитет поддержки Барберо. Организаторы заявляли, что французский дипломат «стал объектом диких выдуманных обвинений со стороны российского правосудия». Близкие осужденного обращались за помощью к президенту Франсуа Олланду. Жена Йоанна Барберо, гражданка России и Франции, по словам близких подозреваемого, «была вынуждена скрыться в третьей стране».

«Альянс Франсез» — культурно-просветительская некоммерческая общественная организация, осуществляющая свою деятельность при поддержке Посольства Франции. На территории России функционирует сеть, в состав которой входит 13 отделений, являющихся центрами французского языка и культуры. После побега Йоанна Барберо суд Иркутска по иску прокуратуры приостановил деятельность местного отделения организации.

Фото с сайта change.org