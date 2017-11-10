10 ноября
Иркутск
погода +1 °C
курсы валют
59.25
 
€ 68.79
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Минприроды назначило и.о. директора «Заповедного Прибайкалья»

Главная Общество
Иркутск
16:55 10 Ноября 2017
общество, должность, директор, заповедник
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Минприроды РФ назначило исполняющим обязанности директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умара Рамазанова, который до этого являлся заместителем руководителя по административно-правовой работе.

30 октября текущего года министр природных ресурсов и экологии РФ подписал приказ о расторжении трудового договора с директором заповедника Михаилом Яблоковым без объяснения причин.

По информации пресс-службы, Умар Рамазанов родился в 1985 году в Нижнеудинском районе Иркутской области. Окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «юриспруденция». В 2013 году начал работать в юридическом отделе Прибайкальского национального парка.

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» создано в 2014 году. В его составе четыре особо охраняемых природных территории федерального значения: заповедник «Байкало-Ленский», Прибайкальский национальный парк, заказники «Тофаларский» и «Красный Яр». Общая территория «Заповедного Прибайкалья» составляет 1 млн 259 тыс. га.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Обвиненный в педофилии глава «Альянс Франсез Иркутск» вернулся во Францию

Обвиненный в педофилии глава «Альянс Франсез Иркутск» вернулся во Францию

9 Ноября 2017 г.
Иоанна Барберо заключили под домашний арест, но 11 сентября он пропал
Новости Иркутска: 19 городов и районов покинули Иркутскую Ассоциацию муниципальных образований

19 городов и районов покинули Иркутскую Ассоциацию муниципальных образований

9 Ноября 2017 г.
В Ассоциации пока остаются порядка 300 муниципальных образований разного уровня
Новости Иркутска: Первая балетная школа откроется в Иркутске в 2018 году

Первая балетная школа откроется в Иркутске в 2018 году

8 Ноября 2017 г.
Для школы планируют отремонтировать часть здания старого кинотеатра
Новости Иркутска: У умершего в Ангарске врача-акушера не было противопоказаний к ночным дежурствам

У умершего в Ангарске врача-акушера не было противопоказаний к ночным дежурствам

8 Ноября 2017 г.
Врач сама предпочла должность дежурного врача в родильном отделении
Новости Иркутска: В Иркутской области откроются двуязычные школы

В Иркутской области откроются двуязычные школы

7 Ноября 2017 г.
Преподавание в таких школах будет вестись на бурятском языке
Новости Иркутска: Погибших нерп нашли на северном побережье Байкала

Погибших нерп нашли на северном побережье Байкала

7 Ноября 2017 г.
Животные умерли в течение двух дней
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Три сибирских театра получили миллионные субсидии на новые постановки

Три сибирских театра получили миллионные субсидии на новые постановки

8 Ноября 2017 г.
Самую крупную дотацию выплатят Иркутскому областному музыкальному театру
Новости Иркутска: Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Иркутской области

Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Иркутской области

7 Ноября 2017 г.
ВАЗ столкнулся с фурой на встречной полосе
Новости Иркутска: Турбазы нанесли природе Ольхона ущерб в 17 млн рублей

Турбазы нанесли природе Ольхона ущерб в 17 млн рублей

7 Ноября 2017 г.
В поселке Хужир антропогенная нагрузка превышена на 107%
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.