В Иркутской области открылся первый в России музей мышьяка

В Свирске Иркутской области, где местный завод долгое время выпускал отравляющие вещества для химоружия, открылся первый в России музей мышьяка.

Как пояснили в пресс-службе правительства Иркутской области, экспозиция музея состоит из пяти частей. В первом зале представлена история применения мышьяка как яда: фигуры знаменитых отравителей эпохи позднего Средневековья. Второй зал - лаборатория, где содержится научная информация о химическом элементе, его соединениях, сферах применения. В третьем зале музея отражены история Ангарского металлургического завода и процесс производства триоксида мышьяка. Четвертый зал - история ликвидации остатков завода и отходов производства. Пятый зал - место общения, обсуждения увиденных экспозиций.

Напомним, Ангарский металлургический завод (АМЗ) работал в Свирске с 1934 года, выпуская триоксид мышьяка. В 1949 году производство было остановлено по причине перевода производства отравляющих веществ на фосфорорганические ОВ, основные фонды были брошены без демонтажа и зачистки оборудования. В середине сентября 2011 года в Свирске осуществили первый этап ликвидации загрязнения мышьяком территории промышленной площадки АМЗ. Территорию завода тогда оградили, после снесли старые строения. Ликвидация отходов мышьяка в Свирске - первое мероприятие в РФ, выполненное в соответствии с требованиями минпромторга, из десяти, предусмотренных реализацией программы «Национальная система химической и биологической безопасности РФ».

Предполагается, что музей мышьяка будет принимать до 2 тыс. посетителей в год, на площадке будут проходить мероприятия экологической направленности. Также организована автобусная экскурсия «Свирск без мышьяка». По мнению руководителя Агентства по туризму Иркутской области Екатерины Сливиной, в перспективе регион сможет и дальше развивать промышленный туризм.

- В Братске возможно посетить производственные площади группы компаний «Илим», Братский алюминиевый завод, в Иркутске – музей Иркутской гидроэлектростанции и музей корпорации «Иркут», в Ангарске – фабрику мороженого «Ангария» и хлебозавод «Каравай», - пояснила Екатерина Сливина.

Фото: flickr.com