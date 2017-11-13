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Острова Малого Моря включат в границы Прибайкальского нацпарка

Главная Общество
Иркутск
08:29 13 Ноября 2017
общество, природа, заповедник, граница, территория
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В правительстве России утвердили дорожную карту поэтапного расширения территории Прибайкальского национального парка. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на исполняющего обязанности директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умара Рамазанова. По его словам, в границы парка включат острова Малого Моря и другие территории.

«Одно из приоритетных направлений работы сегодня — расширение территории Прибайкальского национального парка за счет включения в его границы островов Малого моря и территорий миграции оленей. Речь идет о 4 тысячах гектаров. Это огромная работа, которая разбита на 12 этапов», — цитирует издание Рамазанова.

Дорога в поселок Хужир на острове Ольхон и ряд территорий, где уже ведется хозяйственная деятельность, напротив, будут исключены из природоохранной зоны. Этот вопрос стоял на повестке дня более 30 лет.

Малое море — часть Байкала в средней его части, отделенная островом Ольхон. К островам малого моря относятся Замогой, Борга-Доган, Боракчин, Шарга-Доган, Хубын, Огой и др.

Прибайкальский национальный парк  образован в 1986 году. Территория заповедника занимает 470 км байкальского побережья. Территорию охватывают разные природные, ландшафтные комплексы — горная тайга, лесостепи, степи. Для туристов предусмотрено несколько специализированных маршрутов.

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» создано в 2014 году. В его составе четыре особо охраняемых природных территории федерального значения: заповедник «Байкало-Ленский», Прибайкальский национальный парк, заказники «Тофаларский» и «Красный Яр». Общая территория «Заповедного Прибайкалья» составляет 1 млн 259 тыс. га.

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