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Причиной массовой гибели байкальской нерпы признана инфекция

Главная Общество
Иркутск
18:44 13 Ноября 2017
прокуратура, природа, байкал
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Массовая гибель нерпы на Байкале в октябре этого года вызвана природной инфекцией. Вины человека в этом нет, сообщил Западно-Байкальский природоохранный прокурор Алексей Калинин.

«При изучении погибших животных никаких элементов, свидетельствующих о негативном антропогенном воздействии, не обнаружено. Все обследования Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, очистных сооружений (на предмет утечек – ИФ) дали отрицательный результат. Все пробы воды (в акватории Байкала – ИФ) показали отсутствие загрязнения. Отравления нет, есть инфекционное заболевание», - сказал прокурор агентству «Интерфакс».

Анализ инфекции проводит Лимнологический институт СО РАН, расположенный в Иркутске. Туда будут доставлены живые нерпы.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в конце октября в различных местах на побережье Байкала было обнаружено более 140 туш этих животных. 80% из них – беременные самки. По данным природоохранной прокуратуры, животные погибали в воде в течение двух дней.

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