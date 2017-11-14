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Проект рекультивации отходов БЦБК одобрили на публичных слушаниях

Главная Общество
Иркутск
10:36 14 Ноября 2017
проект, завод, захоронения, байкал
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Байкальске в понедельник, 13 ноября, состоялись общественные слушания по проекту ликвидации отходов БЦБК. Его разработала Росгеология совместно с ИРНИТУ. Реализацией займется структурное подразделение Росгеологии Иркутскгеофизика.

Проект оценивается в 6 млрд рублей. Планируется, что 79% средств выделят из федерального бюджета, 21% должна обеспечить Иркутская область из регионального. При реализации проекта будет создано 490 рабочих мест.

Как рассказал руководитель инновационного центра ИРНИТУ Виктор Кондратьев, с помощью вяжущих компонентов – ПГС, золы, мелкодисперсного кремния и с применением термолиза из шлам-лигнина сделают техногенный грунт. Это будет нетоксичный материал, который захоронят в картах-накопителях, где сейчас хранится лигнин.

«На данный момент объем отходов следующий: 3,5 млн тонн шлам-лигнина, 1 млн тонн воды, 1 млн тонн золы. Подготовительный этап проекта по ликвидации отходов можно начать уже в 2017 году. Сейчас создается проектная стадия документации. Правительством было дано указание направить все ресурсы на ликвидацию отходов БЦБК, и сейчас нужно приложить все усилия для скорейшей реализации данной программы. Также хочется отметить, что предлагаемая нами технология является российской и не имеет аналогов в мире», — отметил руководитель инновационно-технического центра ИРНИТУ Виктор Кондратьев.

Сроком окончания работ по утилизации обозначен 2020 год, однако Росгеология планирует обратиться к федеральным властям с предложением продлить срок до 2022 года в связи с необходимостью решать сопутствующие проблемы, в частности, вопросы селезащиты.

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, расположенный в Иркутской области на восточном берегу озера Байкал, был введен в эксплуатацию в 1966 году. Он производил беленую и небеленую целлюлозу, картон и бумагу. По утверждению экологов, комбинат являлся главным загрязнителем озера. В 2012 году комбинат был объявлен банкротом, а через год по решению правительства РФ и кредиторов (Внешэкономбанк и «Иркутскэнерго») производство остановилось. За годы своей работы комбината накоплено порядка 6,5 млн тонн шлам-лигнина (осадка, образующегося при очистке сточных вод комбината). Они представляют серьезную опасность экологии Байкала.

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