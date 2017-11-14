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Власти Иркутска пожаловались в СКР на действия строительной компании

Главная Общество
Иркутск
10:46 14 Ноября 2017
строительство, жилье, администрация, общество, нарушение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Администрация Иркутска обратилась в Следственное управление СК РФ по Иркутской области, заявив о мошеннических действиях руководства компании «Сибкомплектмонтаж» при исполнении обязательств по договору о развитии застроенной территории на улице Пискунова, где возводится жилой комплекс «Высота». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Заместитель мэра — руководитель аппарата администрации Маргарита Ли сообщила, что при строительстве жилых домов ЖК «Высота» были нарушены нормы градостроительного законодательства. В частности, отсутствуют двойные тамбуры, не соблюдены условия по обеспечению требований пожарной безопасности, вентиляции и др. В связи с этим прокуратура Иркутской области направила мэрии предостережение о недопустимости выдачи ООО «СК Высота» разрешения на ввод объекта в эксплуатацию до момента устранения выявленных нарушений.

Согласно генеральному плану города, спорная территория является частью транспортной схемы по расширению улицы Пискунова, которая имеет статус магистральной с беспрерывным движением. В соответствии с договором между администрацией Иркутска и ООО «Сибкомплектмонтаж», застройщик взял на себя обязательства по расселению жителей 16 аварийных домов.

17 августа 2017 года руководитель компании-застройщика Николай Цырятьев на встрече с депутатами гордумы заявил о невозможности расселения жителей аварийных домов. В администрации отмечают, что застройщик изначально понимал отсутствие перспективы застройки участка в пределах красных линий, однако потом предложил включить территорию в зону жилой застройки.

По данным администрации, первый этап расселения аварийного жилья должен был завершиться до декабря 2017. Срок окончательного расселения — сентябрь 2018 года.

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