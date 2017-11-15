«Газпром» начнет газификацию Иркутской области с поселка Жигалово

Первый этап газификации Иркутской области начнется с поселка Жигалово в 2018 году. Об этом заявил губернатор Сергей Левченко по итогам заседания рабочих групп правительства региона и «Газпрома».

«Мы совместно договорились о том, что начинаем первый этап газификации Иркутской области. Это заключается в газификации поселка Жигалово, который уже достаточно давно готов к этому. Договорились о том, что мы проработаем этот вопрос, чтобы в следующем году этот этап был реализован», — сказал Сергей Левченко.

Проект будет реализован в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанное сторонами 20 октября 2010 года.

Как сообщалось ранее, условия для газификации Иркутской области существуют. В 2008 году «Восточно-Сибирская газовая компания», бывший оператор газификации Иркутской области, проложила региональный газопровод от Ковыктинского месторождения (принадлежит «Газпрому», расположено в Жигаловском районе) до райцентра Жигалово. Его длина — 120 км, диаметр газопровода составляет 700 мм.

Приангарье располагает одними из крупнейших запасов углеводородного сырья на территории России. Здесь расположено 38 учтенных нефтегазовых и газоконденсатных месторождений.

Иркутские власти ранее не раз заявляли о необходимости корректировки схемы газификации региона с учетом деятельности альтернативных «Газпрому» компаний. В частности, крупный проект по производству газохимического комплекса в городе Усть-Кут на ресурсной базе попутного нефтяного газа с Ярактинского месторождения начала реализовывать «Иркутская нефтяная компания». В соответствии с соглашением между «Газпромом» и правительством региона генеральная схема корректируется по мере необходимости, но не реже, чем раз в 5 лет.