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В одном из детсадов Братска запретили наряжать детей в костюмы супергероев

Главная Общество
Иркутск
15:57 17 Ноября 2017
общество, детсад, одежда, форма
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В одном из детских садов Братска рекомендовали не наряжать детей на Новый год в костюмы героев комиксов, сообщила «Братская студия телевидения». Ограничение ввела администрация учреждения. Уведомления были направлены родителям через мессенджер.

После выдвинутого администрацией детского сада требования новогоднего дресс-кода родители разделились на два «лагеря»: одни согласны с решением, потому что «бэтмены — это западная культура, а у нас есть своя замечательная», другие же считают это ущемлением прав и полным абсурдом.

Как отметили в Департаменте образования Братска, подобная инициатива исходит от самого руководства детского сада, а не от муниципалитета. В сообщении отмечается, что оспорить эту инициативу сложно, особенно, если требования к внешнему виду воспитанников прописаны в локальных актах. Образовательные учреждения, как правило, продумывают тематику утренника и, соответственно, задают определенный стиль одежды.

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