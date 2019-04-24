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Просроченные продукты и нехватка витаминов: в школе №56 Улан-Удэ пытались экономить на детях

Главная Общество
Иркутск
09:08 24 Апреля 2019
проверка, школа, питание, штраф
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Проверка качества питания в школах Улан-Удэ выявила ряд нарушений. Местные активисты отправили обращение в Роспотребнадзор с просьбой решить эту проблему.

Представители Общественного национального фронта проверяют образовательные учреждения города два раза в год. В последний раз они инспектировали школы №56, 63 и 65. В образовательном учреждении №56 общественники нашли нарушения. Ранее там уже были зафиксированы проблемы, поэтому и было принято решение проверить это учебное заведение повторно.

Меню школы не соответствовали тому, что было согласовано в Роспотребнадзоре. Нарушения коснулись веса блюд. Согласно норме, масса котлеты составляет 75 грамм. В столовой этого учреждения она весила 48 грамм, то есть на треть меньше.

Также в пищеблоке хранилось просроченное сливочное масло. Документов на продукты обнаружено не было. В рационе не хватало фруктов, овощей и соков. Вся калорийность пищи сохранялась за счёт чая с сахаром и зефира.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Бурятии Наталья Сандакова прокомментировала эту ситуацию. По ее словам, школы должны ежедневно размещать меню на сайте школы, чтобы родители знали, чем кормят их детей. Также в рационе школьников должно быть достаточно витаминов, а в данном учебном заведении детей почти не кормили овощами и фруктами.

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