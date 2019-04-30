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Райсуд в Бурятии национализировал тонну нефрита

Главная Общество
Иркутск
12:20 30 Апреля 2019
суд, прокуратура, добыча
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Октябрьский райсуд Улан-Удэ обратил в собственность РФ 995 кг нефрита. Такое решение было принято по ходатайству районного прокурора, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Почти тонна нефрита была изъята в Муйском районе Бурятии в ходе доследственной проверки. Эксперты оценили партию минерала в 3,1 млн руб. В ходе проверки и после ее завершения владелец нефрита так и не объявился.

«Прокурором района в суд направлено заявление о признании нефрита бесхозяйным имуществом и обращении его в собственность государства», - сообщили в прокуратуре Республики Бурятия.

По данным надзорного органа, минерал передан в межрегиональное территориальное управление Росимущества в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае для дальнейшего распоряжения.

В Бурятии сосредоточено свыше 90% балансовых запасов сортового нефрита России. Республика находится в тройке ведущих поставщиков нефрита на международный рынок. Ежегодно здесь добывается более 270 т этого камня.

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