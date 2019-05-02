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Пожар в торговом комплексе Иркутска: эвакуированы 2000 человек

Главная Общество
Иркутск
15:31 2 Мая 2019
пожар, чп, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутске сегодня утром загорелась кровля торгово-развлекательного центра «Сильвер Молл». В этот момент в здании находились 2000 человек. Все они были эвакуированы.

«На момент прибытия пожарных подразделений из-под кровли здания шел дым. Около двух тысяч посетителей центра были своевременно эвакуированы, в настоящее время пожарными проводится проверка всех помещений», - сообщили в региональном МЧС.

В данный момент пожар ликвидирован. На тушении были задействованы 17 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

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