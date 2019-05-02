Пожар в торговом комплексе Иркутска: эвакуированы 2000 человек

В Иркутске сегодня утром загорелась кровля торгово-развлекательного центра «Сильвер Молл». В этот момент в здании находились 2000 человек. Все они были эвакуированы.

«На момент прибытия пожарных подразделений из-под кровли здания шел дым. Около двух тысяч посетителей центра были своевременно эвакуированы, в настоящее время пожарными проводится проверка всех помещений», - сообщили в региональном МЧС.

В данный момент пожар ликвидирован. На тушении были задействованы 17 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.