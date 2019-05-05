Полиция озвучила причины пожара в крупном ТЦ Иркутска

Представители МВД по Иркутской области озвучили основные причины пожара в крупном ТЦ Иркутска «Сильвер Молл». Инцидент произошел 2 мая.

«Причиной пожара могла стать человеческая небрежность и нарушение правил пожарной безопасности конкретными людьми, личности которых установлены», - говорится в сообщении.

Подробности о том, кто причастен к инциденту, полиция сообщит в понедельник, 6 мая.

Напомним, возгорание началось с кровли здания торгово-развлекательного центра по ул. Сергеева. Экстренные службы эвакуировали более двух тысяч посетителей. Пострадавших и погибших в результате ЧП нет.

Фото: irk.today