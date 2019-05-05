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Полиция озвучила причины пожара в крупном ТЦ Иркутска

Главная Общество
Иркутск
13:06 5 Мая 2019
общество, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
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Представители МВД по Иркутской области озвучили основные причины пожара в крупном ТЦ Иркутска «Сильвер Молл». Инцидент произошел 2 мая. 

«Причиной пожара могла стать человеческая небрежность и нарушение правил пожарной безопасности конкретными людьми, личности которых установлены», - говорится в сообщении. 

Подробности о том, кто причастен к инциденту, полиция сообщит в понедельник, 6 мая.

Напомним, возгорание началось с кровли здания торгово-развлекательного центра по ул. Сергеева. Экстренные службы эвакуировали более двух тысяч посетителей. Пострадавших и погибших в результате ЧП нет. 

Фото: irk.today

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