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В столице Бурятии горячую воду отключат в праздники

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Иркутск
14:00 7 Мая 2019
вода, отключения, распоряжение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Улан-Удэ утверждены порядок и сроки отключения горячей воды в связи с предстоящими испытаниями тепловых сетей. О выходе соответствующего распоряжения мэрии столицы Бурятии сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Первые отключения последуют уже 10 мая. В этот день в городе заканчивается отопительный сезон.

С 10 по 13 мая останутся без горячей воды дома, подключенные к ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. 10-14 мая – абоненты котельных. Следующие отключения запланированы на 1-3 июня, 22 июля – 4 августа и 13-15 сентября.

Для отдельных микрорайонов Улан-Удэ введены особые графики.

Загорск: 10-14 мая, 29 июля – 12 августа, 12-15 сентября;

Заречный и Аэропорт: 10-14 мая, 15-29 августа, 12-15 сентября;

Стеклозавод: 10-14 мая, 5-19 августа, 12-15 сентября;

Потребители горячей воды от котельной «Юго-Западная»: 10-14 мая, 12-27 августа, 12-15 сентября.

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