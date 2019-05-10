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В Иркутской области идет борьба с лесными пожарами

Главная Общество
Иркутск
16:18 10 Мая 2019
пожар, лес, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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На значительной части покрытой лесами территории Иркутской области продолжается борьба с пожарами. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сегодня в середине дня иркутское правительство отчиталось о том, что новых лесных пожаров не зарегистрировано. Кроме того, было ликвидировано три очага на общей площади 7,8 тыс. га в Боханском, Нукутском и Зиминском районах.

Тем не менее, ситуация остается сложной. В частности, продолжается пожар на площади 1,25 тыс. га на территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Еще 8 мая там приостановили выдачу разрешений на посещение Листвянского, Прибайкальского, Большереченского, Половинского, Байкальского лесничеств до снижения уровня опасности. Тем временем, Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура пришла к выводу, что региональное министерство лесного комплекса и ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» ненадлежащим образом исполняют полномочия по охране лесов, а работу «Заповедного Прибайкалья» в этой сфере она назвала «некачественной».

«При очевидной недостаточности имеющихся сил и средств для локализации и ликвидации пожара, недопущения факта его распространения на особо ценные леса Прибайкальского национального парка и близлежащие населенные пункты меры по наращиванию сил и средств своевременно не приняты, что стало причиной возникновения угрозы п. Большое Голоустное и введения режима чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне», - заявили в прокуратуре.

«На тушении всех возгораний сегодня задействовано 94 пожарных-десантника, 244 сотрудников лесной охраны, 51 мобилизованный гражданин и 123 единицы наземной техники», - говорится в сегодняшнем сообщении правительства региона.

По данным главного управления МЧС по Иркутской области, с начала весенне-летнего пожароопасного периода в связи с пожарами возбуждено уже 11 уголовных дел.

Губернатор Сергей Левченко 7 мая принял участие в заседании межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в Сибирском федеральном округе.

«Мы по всем направлениям работаем более серьезно, чем в прошлом году, когда в два раза снизили лесные пожары… Мы достаточно серьезно занимаемся разного рода контрольно-проверочными мероприятиями. На сегодняшний день их провели 2 153, а в прошлом году за весь год меньше 2 тыс. И вынуждены составлять 561 протокол, и штрафов наложено достаточно большое количество. Но, наверное, это приведет к определенным результатам… Я сегодня слышал в докладах о том, что у нас тут один пожар на трех районах, на границе проходит. Мы сегодня на 19 запланировали заседание оперативного штаба по тушению лесных пожаров. Думаю, что мы направим туда дополнительные силы, и этот пожар будет локализован и уничтожен», - рассказал тогда глава региона, отвечая на вопрос полпреда президента в СФО Сергея Меняйло.

Фото: официальный портал Иркутской области

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