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Локализован пожар в национальном парке на Байкале

Главная Общество
Иркутск
16:45 12 Мая 2019
пожар, парк, территория
Автор: Sibnovosti.ru
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Пожар в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области удалось локализовать. О ходе борьбы со стихией сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сегодня утром на территории региона продолжали тушить шесть лесных пожаров на общей площади 9,5 тыс. га. В их числе, пожар в национальном парке.

«Вчера пожар удалось локализовать, сейчас у его кромки дежурят 14 человек и семь единиц техники. На сегодня запланировано авиапатрулирование территории нацпарка», - рассказала сегодня информагентству «Интерфакс-Сибирь» пресс-секретарь ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Надежда Савельева.

В правительстве Иркутской области подтвердили, что на территории ФГБУ локализован пожар на площади 1,25 тыс. га.

Фото: официальный портал Иркутской области

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