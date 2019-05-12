Локализован пожар в национальном парке на Байкале

Пожар в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области удалось локализовать. О ходе борьбы со стихией сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сегодня утром на территории региона продолжали тушить шесть лесных пожаров на общей площади 9,5 тыс. га. В их числе, пожар в национальном парке.

«Вчера пожар удалось локализовать, сейчас у его кромки дежурят 14 человек и семь единиц техники. На сегодня запланировано авиапатрулирование территории нацпарка», - рассказала сегодня информагентству «Интерфакс-Сибирь» пресс-секретарь ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Надежда Савельева.

В правительстве Иркутской области подтвердили, что на территории ФГБУ локализован пожар на площади 1,25 тыс. га.

Фото: официальный портал Иркутской области