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Иркутские лесные пожары не подпустили к населенным пунктам

Главная Общество
Иркутск
13:02 13 Мая 2019
лесные пожары, мчс, поселок
Автор: Sibnovosti.ru
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За минувшее воскресенье в лесном фонде Иркутской области удалось ликвидировать три пожара. О ходе борьбы со стихией сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным регионального правительства, общая площадь этих трех пожаров составляла 16 га.

«Еще один очаг площадью два лесных гектара и три гектара, не покрытых лесом, ликвидирован в Усольском районе на землях Шелеховского военного лесничества», - отметили также в пресс-службе иркутского правительства.

Вчера с природными пожарами в регионе боролось в общей сложности более 330 человек. В их числе, 74 пожарных-десантника. Самолет Як-18 в течение шести с половиной часов осуществлял авиапатрулирование.

«В прошедшие выходные и праздничные дни угроза населенным пунктам Прибайкалья от природных пожаров создавалась 37 раз. Ни один поселок не пострадал от лесного пожара», - подвели итоги последних дней в главном управлении МЧС по Иркутской области.

По данным ведомства, в минувшие выходные за нарушение правил пожарной безопасности в лесах было составлено 150 протоколов.

Свыше 80% от площади всех контролируемых природных пожаров в России к утру 13 мая приходится на Забайкальский край, Иркутскую и Курганскую области. Об этом сообщил «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на ФБУ «Авиалесоохрана».

Фото: официальный портал Иркутской области

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