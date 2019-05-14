Назначена дата открытия в Бурятии первого шаманского храма в России

В Улан-Удэ будет открыт шаманский храм. Это будет первое подобное культовое здание в России, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Открытие храма назначено на 26 мая. По данным организации шаманов Тэнгэри, он получит название Тэнгэриин Ордон, что в переводе с бурятского означает Дворец Неба.

«Тэнгэрианский храм станет сакральным местом возрождения древнейшей веры поклонения Вечному синему небу», - сообщили в Тэнгэри.

По данным службы информации «Радио Сибирь», его строительство началось семь лет назад. При поддержке правительства республики и благодаря частным пожертвованиям удалось собрать примерно 20 млн руб.

Высота здания в виде восьмиугольной юрты составляет около 8 м. Здесь поставят статуи 13 северных богов – покровителей Сибири и Дальнего Востока. В храме также разместятся музей артефактов и архив родословных.

Как сообщали Sibnovosti.ru, летом прошлого года сибирские шаманы направили обращения президенту России и обеим палатам Федерального собрания с предложением признать шаманизм (тенгрианство) официальной религией.

Фото: страница Тэнгэри в соцсети «ВКонтакте»