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Причиной некоторых пожаров в иркутских лесах мог быть поджог

Главная Общество
Иркутск
17:50 14 Мая 2019
огонь, леса, пожары
Автор: Sibnovosti.ru
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Правительство Иркутской области направит обращение в правоохранительные органы, касающееся поджогов лесов. Они могут носить умышленный характер, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О ходе борьбы с природными пожарами сегодня рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. По его данным, пик противостояния огню пришелся на 7-8 мая. К настоящему времени осталось четырех очага, три из которых к утру 14 мая были локализованы.

По мнению Сергея Шеверды, причиной лесного пожара возле федеральной трассы Р-255 «Сибирь» на участке между Иркутском и Ангарском мог быть поджог. При его тушении обнаружили, что вокруг деревьев были сложены ветки, от которых распространялось горение.

С полудня 13 мая в связи со снижением класса пожарной опасности была возобновлена выдача разрешений на посещение участковых лесничеств Прибайкальского национального парка: Листвянского, Прибайкальского, Большереченского, Половинского и Байкальского.

В Новосибирской области в период действия особого противопожарного режима с 1 по 12 мая за нарушение правил пожарной безопасности в лесах было задержано 15 человек. По данным пресс-службы правительства региона, вина четырех человек была доказана.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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