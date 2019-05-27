СМИ: глава Иркутской области госпитализирован

Иркутский губернатор Сергей Левченко госпитализирован. Информация об этом появилась в ряде СМИ, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Да, С. Левченко госпитализирован, большего сказать пока не могу», - процитировал «Интерфакс-Сибирь» неназванного сотрудник аппарата областного правительства.

Официального сообщения о болезни главы региона нет. О его отсутствии говорят и областные СМИ.

В минувшую пятницу Сергей Левченко награждал участников акции «Губернаторский дневник». На сайте иркутского правительства в пресс-релизе от 27 мая говорится, что вице-губернатор Дмитрий Чернышов в ходе рабочего совещания рассказал главе области о реализации «мусорной» реформы.

Сергей Левченко возглавляет Иркутскую область с 2015 года.

Фото: официальный портал Иркутской области