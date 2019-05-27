В Улан-Удэ ждут 20 тысяч буддийских паломников

Власти Улан-Удэ ожидают прибытие 20 тыс. буддийских паломников. Учение Калачакры состоится летом этого года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сегодня городские власти обсудили готовность столицы Бурятии к летнему туристическому сезону. И. о. сити-менеджера Игорь Шутенков посчитал, что в докладе начальника отдела по туризму Владислава Ефремова мало конкретики.

«Готов ли город принять 20 тысяч паломников на учение Калачакры, готовы ли вы принять гостей на фестиваль «Голос кочевников» и другие мероприятия? Какая нужна помощь? Какие стоят проблемы?», - спросил руководитель городской администрации.

Калачакра представляет собой систему буддийского мировоззрения взаимосвязи человека и окружающего его мира. Учения пройдут с 6 по 21 июля в посвященном Калачакре дацане Дуйнхор. Для участия в них по приглашению традиционной Сангхи России в Улан-Удэ из Индии приедет один из духовных учителей буддистов Чадо Тулку Ринпоче.

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