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В Улан-Удэ ждут 20 тысяч буддийских паломников

Главная Общество
Иркутск
17:50 27 Мая 2019
учения, буддизм, сезон
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Улан-Удэ ожидают прибытие 20 тыс. буддийских паломников. Учение Калачакры состоится летом этого года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сегодня городские власти обсудили готовность столицы Бурятии к летнему туристическому сезону. И. о. сити-менеджера Игорь Шутенков посчитал, что в докладе начальника отдела по туризму Владислава Ефремова мало конкретики.

«Готов ли город принять 20 тысяч паломников на учение Калачакры, готовы ли вы принять гостей на фестиваль «Голос кочевников» и другие мероприятия? Какая нужна помощь? Какие стоят проблемы?», - спросил руководитель городской администрации.

Калачакра представляет собой систему буддийского мировоззрения взаимосвязи человека и окружающего его мира. Учения пройдут с 6 по 21 июля в посвященном Калачакре дацане Дуйнхор. Для участия в них по приглашению традиционной Сангхи России в Улан-Удэ из Индии приедет один из духовных учителей буддистов Чадо Тулку Ринпоче.

Фото: pixabay.com

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