Глава Иркутской области покинет больницу на этой неделе

Иркутского губернатора Сергея Левченко выпишут из больницы на этой неделе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. В лечебное учреждение он попал из-за болей в спине.

Информация о том, что глава региона госпитализирован, появилась вчера. Спустя некоторое время, пресс-служба правительства региона официально подтвердила этот факт. По ее данным, Сергей Левченко попал в больницу еще 25 мая. Причиной стали боли, вызванные травмой спины.

«… Чувствует себя хорошо. Выпишут на этой неделе», - сказал сегодня ТАСС сотрудник пресс-службы.

Как сообщали Sibnovosti.ru, главы сибирских регионов примут участие в Петербургском международном экономическом форуме. Он пройдет с 6 по 8 июня.

Фото: официальный портал Иркутской области