После инцидента с перевернувшимся батутом в Улан-Удэ проверят аттракционы

В Улан-Удэ аттракционы проверят на соответствие нормам безопасности. О реакции властей на ЧП, в котором пострадали дети, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сегодня в Улан-Удэ прошло совещание межведомственной рабочей комиссии по вопросу подготовки и эксплуатации сезонных аттракционов, батутов, развлекательных и батутных центров. Поводом стал инцидент, о котором сообщали Sibnovosti.ru. 30 мая надувной батут, установленный возле «Дома торговли» на ул. Терешковой, перевернулся из-за сильного ветра.

«Необходимо провести служебное расследование, чтобы не допустить такого впредь. Нужно составить реестр всех аттракционов, подготовить предложения по изменениям нормативно-правовой базы, оказать материальную помощь пострадавшим семьям», - приводит слова и. о. сити-менеджера столицы Бурятии Игоря Шутенков официальный сайт города.

И. о. сити-менеджера также поручил приостановить деятельности всех аттракционов, не имеющих официальных разрешений, и организовать их проверку на соответствие всем нормам безопасности.

По уточненным данным, всего пострадало пять детей в возрасте от трех до семи лет. Они находятся в детской республиканской клинической больнице.

«Четверо детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии, у всех детей ушибы головного мозга, у двоих – переломы костей черепа, один ребенок – в состоянии средней степени тяжести, он находится в отделении травматологии», - рассказал вчера министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.

Глава региона Алексей Цыденов пообещал, что семьям пострадавших етей будет выплачена компенсация.

Фото: сайт министерства здравоохранения Республики Бурятия