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Владельца перевернувшегося батута в Улан-Удэ поместили под домашний арест

Главная Общество
Иркутск
12:56 3 Июня 2019
следствие, дети, арест
Автор: Sibnovosti.ru
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В Улан-Удэ помещен под домашний арест владелец батута, который был установлен на ул. Терешковой, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. На пошлой неделе батут перевернулся от ветра, в результате чего несколько детей было травмировано.

Уголовное дело в отношении предпринимателя расследуется по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей). Напомним, 30 мая травмы получили пять детей в возрасте до семи лет. Расследование ведет следственный отдел по Октябрьскому району Улан-Удэ следственного управления СКР по Республике Бурятия.

«Надувной батут в нарушение существующих норм и стандартов владельцем, отвечавшим за его правильную эксплуатацию, не был закреплен надлежащим образом за балансирные крепления», - говорится в сообщении следственного управления.

По данным следователей, 6 мая Гостехнадзор выдал заключение об исправности аттракциона. Поэтому было принято решение провести процессуальную проверку в отношении должностных лиц Гостехнадзора, допустивших аттракцион к эксплуатации.

«В отделении реанимации и интенсивной терапии продолжают получать лечение четыре ребенка. Девочка 4 лет находится в крайне тяжелом состоянии, вчера вечером ей сделали операцию по извлечению костных обломков. Мальчик 7 лет находится в тяжелом состоянии, обследование продолжается. С учетом перелома состояние нестабильное, поэтому требуется дообследование. Девочка с переломом предплечья и ушибом головного мозга также продолжает получать интенсивную терапию, девочка с рвано-ушибленной раной подбородка с переходом на губу и ушибом головного мозга также продолжает получать лечение в реанимации. Состояние девочки, которая находится в травматологическом отделении, мы сегодня оцениваем, как средней степени тяжести», - рассказал о состоянии детей в минувшую пятницу министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.

Для организации эффективного лечения в Детской республиканской клинической больнице провели телемедицинскую консультацию с московскими специалистами из Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. Бурденко и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия

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