Ремонт тепломагистрали осложнил транспортное движение в Улан-Удэ

Власти Улан-Удэ попросили горожан отказаться от использования личных автомобилей в ближайшие два месяца. Просьба вызвана тяжелой транспортной ситуацией, сложившейся в столице Бурятии после перекрытия ул. Трубачеева, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Движение по ул. Трубачеева было перекрыто вчера вечером. Это было сделано для ремонта теплосетей, сообщил официальный сайт Улан-Удэ. По оценке специалистов муниципалитета, здесь на многих участках тепломагистрали из-за ее изношенности высока вероятность аварии. В результате возник транспортный коллапс.

«Если есть возможность, просим отказаться от личного транспорта на период ремонта ул. Трубачеева. Пассажирский транспорт – автобусы, трамваи в городе имеются в достаточном количестве, всех сможем вывезти», - заявил сегодня заместитель председателя городского комитета по транспорту потребительскому рынку и предпринимательству Александр Халбаев.

Завтра муниципальные власти намерены увеличить количество трамвайных вагонов на маршруте №1 или №4. И. о. руководителя городской администрации Игорь Шутенков предложил начинать ремонтные работы в 5:00.

Ремонт магистрали на ул. Трубачеева продлится до 30 июля.

Фото: официальный сайт органов местного самоуправления Улан-Удэ