3 июня
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Ремонт тепломагистрали осложнил транспортное движение в Улан-Удэ

Главная Общество
Иркутск
15:55 3 Июня 2019
ремонт, тепло, транспорт
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Власти Улан-Удэ попросили горожан отказаться от использования личных автомобилей в ближайшие два месяца. Просьба вызвана тяжелой транспортной ситуацией, сложившейся в столице Бурятии после перекрытия ул. Трубачеева, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Движение по ул. Трубачеева было перекрыто вчера вечером. Это было сделано для ремонта теплосетей, сообщил официальный сайт Улан-Удэ. По оценке специалистов муниципалитета, здесь на многих участках тепломагистрали из-за ее изношенности высока вероятность аварии. В результате возник транспортный коллапс.

«Если есть возможность, просим отказаться от личного транспорта на период ремонта ул. Трубачеева. Пассажирский транспорт – автобусы, трамваи в городе имеются в достаточном количестве, всех сможем вывезти», - заявил сегодня заместитель председателя городского комитета по транспорту потребительскому рынку и предпринимательству Александр Халбаев.

Завтра муниципальные власти намерены увеличить количество трамвайных вагонов на маршруте №1 или №4. И. о. руководителя городской администрации Игорь Шутенков предложил начинать ремонтные работы в 5:00.

Ремонт магистрали на ул. Трубачеева продлится до 30 июля.

Фото: официальный сайт органов местного самоуправления Улан-Удэ

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Владельца перевернувшегося батута в Улан-Удэ поместили под домашний арест

Владельца перевернувшегося батута в Улан-Удэ поместили под домашний арест

3 Июня 2019 г.
В лечении детей приняли участие московские медики
Новости Иркутска: После инцидента с перевернувшимся батутом в Улан-Удэ проверят аттракционы

После инцидента с перевернувшимся батутом в Улан-Удэ проверят аттракционы

31 Мая 2019 г.
Пять детей остаются в детской республиканской клинической больнице
Новости Иркутска: В Бурятии ветер перевернул батут с детьми

В Бурятии ветер перевернул батут с детьми

30 Мая 2019 г.
Один ребенок находится в тяжелом состоянии
Новости Иркутска: Глава Иркутской области покинет больницу на этой неделе

Глава Иркутской области покинет больницу на этой неделе

28 Мая 2019 г.
Причиной госпитализации стали боли в спине
Новости Иркутска: В Улан-Удэ ждут 20 тысяч буддийских паломников

В Улан-Удэ ждут 20 тысяч буддийских паломников

27 Мая 2019 г.
Учение Калачакры пройдет в июле этого года
Новости Иркутска: СМИ: глава Иркутской области госпитализирован

СМИ: глава Иркутской области госпитализирован

27 Мая 2019 г.
Сергей Левченко возглавляет регион с 2015 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В Иркутской области снесут и расселят первую «хрущевку»

В Иркутской области снесут и расселят первую «хрущевку»

31 Мая 2019 г.
Дальнейшее обследование домов 335-й серии пройдет в Иркутске и Ангарске
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356