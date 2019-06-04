4 июня
Иркутск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

В воздухе Сибири и Дальнего Востока витает много лишнего

Главная Общество
Иркутск
12:03 4 Июня 2019
выбросы, воздух, роспотребнадзор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

 Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов остается высоким. К такому выводу пришли в Роспотребнадзоре, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Роспотребнадзор опубликовал доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году». В документе, в частности, содержатся данные о состоянии воздуха в регионах и городах страны. В течение прошлого года ведомство взяло более 1 млн проб. Доля проб с превышениями предельно   допустимых максимальных разовых концентраций на городских территориях составила 0,66%, на сельских – 0,79%.

В воздухе Сибири и Дальнего Востока витает много лишнего

Но в ряде регионов этот показатель оказался значительно выше. В топ-9 отмеченных в этом плане Роспотребнадзором субъектов федерации девять представляют Сибирь и Дальний Восток. Наихудший показатель – у Республики Бурятия. Сразу за ним расположилась Иркутская область. На четвертом месте Республика Тува, немного опередившая Сахалинскую область. На шестом месте Кемеровская область, где доля таких проб по сравнению с 2013 годом выросла на 250%. Завершает топ-9 Красноярский край.

В воздухе Сибири и Дальнего Востока витает много лишнего

Как сообщали Sibnovosti.ru, в России с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года будет проведен эксперимент по квотированию выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. В нем примут участие 12 крупных промышленных городов. В их числе несколько сибирских: Братск, Красноярск, Новокузнецк, Норильск и Омск. Кроме того, в список внесена Чита – единственный город от Дальневосточного федерального округа.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Ремонт тепломагистрали осложнил транспортное движение в Улан-Удэ

Ремонт тепломагистрали осложнил транспортное движение в Улан-Удэ

3 Июня 2019 г.
Городские власти попросили жителей не пользоваться своими автомобилями
Новости Иркутска: Владельца перевернувшегося батута в Улан-Удэ поместили под домашний арест

Владельца перевернувшегося батута в Улан-Удэ поместили под домашний арест

3 Июня 2019 г.
В лечении детей приняли участие московские медики
Новости Иркутска: После инцидента с перевернувшимся батутом в Улан-Удэ проверят аттракционы

После инцидента с перевернувшимся батутом в Улан-Удэ проверят аттракционы

31 Мая 2019 г.
Пять детей остаются в детской республиканской клинической больнице
Новости Иркутска: В Бурятии ветер перевернул батут с детьми

В Бурятии ветер перевернул батут с детьми

30 Мая 2019 г.
Один ребенок находится в тяжелом состоянии
Новости Иркутска: Глава Иркутской области покинет больницу на этой неделе

Глава Иркутской области покинет больницу на этой неделе

28 Мая 2019 г.
Причиной госпитализации стали боли в спине
Новости Иркутска: В Улан-Удэ ждут 20 тысяч буддийских паломников

В Улан-Удэ ждут 20 тысяч буддийских паломников

27 Мая 2019 г.
Учение Калачакры пройдет в июле этого года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В Иркутской области снесут и расселят первую «хрущевку»

В Иркутской области снесут и расселят первую «хрущевку»

31 Мая 2019 г.
Дальнейшее обследование домов 335-й серии пройдет в Иркутске и Ангарске
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356