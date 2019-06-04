В воздухе Сибири и Дальнего Востока витает много лишнего

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов остается высоким. К такому выводу пришли в Роспотребнадзоре, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Роспотребнадзор опубликовал доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году». В документе, в частности, содержатся данные о состоянии воздуха в регионах и городах страны. В течение прошлого года ведомство взяло более 1 млн проб. Доля проб с превышениями предельно допустимых максимальных разовых концентраций на городских территориях составила 0,66%, на сельских – 0,79%.

Но в ряде регионов этот показатель оказался значительно выше. В топ-9 отмеченных в этом плане Роспотребнадзором субъектов федерации девять представляют Сибирь и Дальний Восток. Наихудший показатель – у Республики Бурятия. Сразу за ним расположилась Иркутская область. На четвертом месте Республика Тува, немного опередившая Сахалинскую область. На шестом месте Кемеровская область, где доля таких проб по сравнению с 2013 годом выросла на 250%. Завершает топ-9 Красноярский край.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в России с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года будет проведен эксперимент по квотированию выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. В нем примут участие 12 крупных промышленных городов. В их числе несколько сибирских: Братск, Красноярск, Новокузнецк, Норильск и Омск. Кроме того, в список внесена Чита – единственный город от Дальневосточного федерального округа.