Сибирские города попробуют лучше выглядеть

На церемонии в Воронеже объявлены муниципалитеты, ставшие победителями конкурса лучших проектов для создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. С заявками победителей ознакомился корреспондент Sibnovosti.ru Валерий Лавский.

Средства в общем объеме почти 5 млрд руб. поделят в общей сложности 80 населенных пунктов городов и поселений. Сибирских среди них не так много, всего четыре.

На этот раз вне конкуренции среди сибиряков оказалась Иркутская область. Саянск победил в номинации «малые города с численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек». Черемхово – один из лучших в номинации другой весовой категории – «малые города с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек». На двоих они получат 160 млн руб. Если брать итоги конкурса в региональном финансовом зачете, то Иркутская область с таким результатом оказалась в топ-10.

Саянск представил проект «Таежные бульвары» - благоустройство парка в микрорайоне Юбилейный. Бульваров будет три: главный, «молодых дарований» и «крылатых качелей». Второй из них имеет отношение к юношескому творчеству, а третий, как говорится а заявке, к «юности, романтике и молодой энергетике».

В городе Черемхово на полученные по итогам конкурса 85 млн руб. предстоит благоустроить территорию городского озера. Здесь должны появиться сухой пляж, пирс, набережная и другие объекты. Зимой озера превратится в каток.

«С одной стороны, территория озера развивается, как городская набережная, привлекательная территория для проведения досуга и отдыха жителей Черемхово. С другой стороны, как природный парк - пространство единения с природой», - говорится в описании проекта.

Томский город Кедровый стал одним из 15 победителей в номинации для самых маленьких – «малые города с численностью населения до 10 тыс. человек». Он претендует на создание общественного пространства «ЭкоКедр». Пространство должно быть емким. В нем должны разместиться зона активного и тихого отдыха «Центр 2.0», ведущая к единственной городской школе аллея, зона выгула собак и природный маршрут с дорожками для желающих ходить, бегать или ездить на велосипеде.

В номинации «исторические поселения» среди победителей оказался красноярский Енисейск. В этом году ему 400 лет. Подарком к юбилею стали 54 млн руб. от организаторов всероссийского конкурса.

Суть заявленного городом проекта «Енисейск-400: сохраняя прошлое, создаем будущее» - благоустройство парка «Монастырский». Здесь хотят воссоздать историко-природный ландшафт и выделить зоны различного назначения. Среди прочего говорится о желании установить памятник епископу Луке, отбывавшему в Енисейске ссылку в 20-е годы прошлого века.

В Дальневосточном федеральном округе победителей оказалось на одного больше, чем в Сибирском. Впрочем, два из них, это города, которые стали дальневосточными лишь в ноябре 2018 года – Нерчинск в Забайкальском крае и Кяхта в Республике Бурятия.

Кяхта – еще один победитель в номинации «исторические поселения». На страницах учебников истории город оставил след как место заключения мирного договора между Россией и китайской Цинской империей в 1727 году. Проект благоустройства назван без изысков -«Центральная часть города Кяхта». Описание тоже не будоражит воображение.

«Эта территория является, по сути, своеобразным «лицом» города, так как включает в себя центральную площадь, центральный городской парк, объект культурного наследия федерального значения Гостиные ряды, религиозный объект Троицкая церковь», - сухо говорится в заявке.

Как сообщали Sibnovosti.ru, Нерчинск принимал участие в конкурсе второй год подряд. На этот раз с проектом «Золотая нить». Это туристический маршрут, проложенный по исторической части города.

Город с трудом нашел средства на подготовку заявки, но, как оказалось, выгодно их инвестировал. Нерчинск получит 60 млн руб. за победу в номинации «малые города с численность населения от 10 тыс. до 20 тыс. человек».

Конкурс с 2018 года проводит министерство ЖКХ и строительства РФ в партнерстве с АО «ДОМ.РФ» и Московским архитектурным институтом. Его целью является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг. В 2019 году на конкурс поступило 330 заявок из 77 регионов.