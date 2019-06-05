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Детскую больницу в Улан-Удэ лишат самостоятельности после серии скандалов

Главная Общество
Иркутск
14:05 5 Июня 2019
больница, глава, врач
Автор: Sibnovosti.ru
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Целый ряд скандалов привел к ликвидации ГАУЗ «Детская клинической больница г. Улан-Удэ» (ДКБ). О решении руководства Республики Бурятия сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Судьбе ДКБ будет посвящено постановление правительства Бурятии. Документ предполагается издать не позднее 5 июня, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы республики Алексей Фишев. ДКБ присоединят к ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница».

Этим меры по наведению порядка в медицинском учреждении не ограничатся. Будут уволены главврач ДКБ и начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения республиканского минздрава, а самому министру объявят строгий выговор и неполное служебное соответствие. Персонал больницы ждет переаттестация.

В 2013 году произошло слияние трех городских больниц Улан-Удэ – «Детской городской клинической больницы», «Детской больницы «Сагаан-Дали» и «Городской больницы №6» – с присвоением нового наименования «Детская клиническая больница с центром медицинской реабилитации». В начале этого года учреждение переименовали в ГАУЗ «Детская клинической больница г. Улан-Удэ».

Как писали Sibnovosti.ru, в марте 2017 года тогдашний главврач ДКБ Баир Балханов стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств. В июле того же года здесь скончалась двухлетняя девочка, впавшая в кому после острого медикаментозного отравления. В начале мае этого года, сообщали в следственном управлении СКР по Республике Бурятия, в ДКБ умер полуторамесячный ребенок.

Дамбинима Самбуев был назначен главой бурятского минздрава осенью 2017 года.

Фото: pixabay.com

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