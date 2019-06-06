Иркутский министр задержан по делу о рубке леса в заказнике

В московском аэропорту Шереметьево задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. Он стал фигурантом ранее возбужденного уголовного дела о рубке леса в одном из заказников региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Информацию о задержании распространило следственное управление СКР по Иркутской области. По его данным, министр подозревается по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий). Ранее фигурантами дела стали временно замещающий должность руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области (впоследствии замещавший должность заместителя министра лесного комплекса), директор ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз», инженер-лесопатолог отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга филиала ФБУ «Российский центр защиты леса» - «Центр защиты леса Иркутской области».

«По версии следствия, указанные лица незаконно назначили, согласовали и провели сплошную санитарную рубку в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района Иркутской области. Следователями СКР установлено, что в результате незаконной рубки на площади около 120 га лесному фонду Российской Федерации, охотничьим ресурсам и среде их обитания, почвам, объектам животного мира причинен ущерб на общую сумму около 748 млн рублей», - говорится в сообщении следственного управления.

Как писали Sibnovosti.ru, дело было возбуждено год назад. Тогда сообщалось, что с января по апрель 2018 года сотрудники «Казачинско-Ленского лесхоза» провели сплошную санитарную рубку на территории заказника на площади 116 га. Ущерб лесному фонду тогда оценивался более чем в 880 млн руб.

Иркутское министерство лесного комплекса было воссоздано в 2016 году на базе регионального агентства лесного хозяйства. Министром тогда стал недавно назначенный главой агентства Сергей Шеверда.

В конце прошлого года иркутский губернатор Сергей Левченко говорил о том, что количество незаконных рубок в 2018 году снизилось в два раза.

Фото: страница министерства лесного комплекса Иркутской области в соцсети «ВКонтакте»