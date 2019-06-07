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В иркутском правительстве уверены в законности вырубок в заказнике «Туколонь»

Главная Общество
Иркутск
10:14 7 Июня 2019
лес, правительство, вырубка
Автор: Sibnovosti.ru
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Правительство Иркутской области считает санитарные рубки в заказнике «Туколонь» необходимыми, а задержание из-за рубок министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды вызывает у него беспокойство. О реакции областных властей на ход расследования уголовного дела, фигурантом которого стал министр, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, о задержании Сергея Шеверды следственное управление СКР по Иркутской области сообщило вчера. Он подозревается по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий). Уголовное дело по поводу санитарной вырубки деревьев в заказнике регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района было возбуждено около года назад. По версии следствия, она была незаконной и нанесла ущерб в размере 748 млн руб.

«Санитарные рубки… проводились после получения всех необходимых разрешений, на основании федерального законодательства и нормативно-правовых актов Рослесхоза. Правомерность и необходимость действий по оздоровлению леса в «Туколони» подтвердили и выездные обследования состояния лесов заказника специалистами-лесопатологами, учеными, а также решение Арбитражного суда Иркутской области, который отказал в удовлетворении иска о признании необоснованными сплошных санитарных рубок…», - утверждают в иркутском правительстве.

По данным официального портала Иркутской области, сегодня прошло заседание общественной палаты региона, которая взяла на свой контроль ситуацию в «Туколони». Она планирует обратиться в следственные органы, чтобы было дано разрешение очистить заказник от поваленных деревьев и порубочных остатков. Убирать их, отмечается в сообщении иркутского правительства, запрещено до конца следственных мероприятий.

Фото: официальный портал Иркутской области

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